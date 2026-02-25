Orbán Balázs hiteltelenítené a Medián felmérését, Hann Endre kétségbeesett erőfeszítést emleget

Fidesz;felmérés;közvélemény-kutatás;Medián;kormányváltás;Hann Endre;Orbán Balázs;Tisza Párt;

2026-02-25 17:06:00 CET

A Medián vezetője szerint a Tisza Párt majdnem biztosan megnyeri a választást, várhatóan a Fidesz lesz a második, mellettük pedig csak a Mi Hazánk juthat be. Szerinte a februári mérésük legfontosabb eredménye, hogy a válaszadók 56 százaléka kormányváltást szeretne.

Kétségbeesett erőfeszítésnek tartja a Medián vezetője Orbán Balázs röhögő fejes Facebook-posztját, amellyel a miniszterelnök politikai igazgatója a legfrissebb közvélemény-kutatásukra reagált. Szerinte a Fidesz kampányfőnökének az a célja, hogy hiteltelenítse a Medián felmérését – nyilatkozta Hann Endre a Telexnek.

A lap azután érdeklődött, hogy Orbán Balázs bejegyzésében arra utalt, nem lehet hinni a szerda reggel publikált, magabiztos Tisza-előnyt mérő kutatásnak, mert a Medián januárban nagyon magas, 93 százalékos részvételi arányt mért, és ezt az adatot most már nem is publikálták, nyilván 100 fölötti jött ki. – Nem mondjuk azt, hogy 90 százalékos részvétel várható a választáson. Sosem állítottunk ilyet – rögzítette Hann Endre. Hozzátette, egy jóval a választások előtt készülő közvélemény-kutatást sem lehet előrejelzésként értelmezni, a részvételt pedig lehetetlen pontosan megbecsülni hónapokkal a választás előtt. – Hiába vagyunk most ilyen közel a választáshoz, csak annyit tudunk mondani, hogy sokkal nagyobb a politikai érdeklődés, mint általában, és nagy valószínűséggel magas lesz a részvétel a választáson. Azt is elárulta, hogy a friss, februári kutatásukban a teljes népesség 87 százaléka mondta azt, hogy biztosan elmegy szavazni, ebben nincs jelentős változás az elmúlt hetekben. Mindazonáltal kizártnak tartja, hogy 90 százalékos részvétel lesz április 12-én.

Szerinte az ő mérésük mindössze azt jelzi, hogy „hallatlan mértékben felfokozódott a politikai érdeklődés és a választási kedv”, és ebben különösen nagy szerepe van a fiataloknak, akik a korábbiaknál sokkal nagyobb arányban mondják azt, hogy elmennek szavazni. Úgy látja, ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a Fideszre, mert a fiatalok nagy többsége egyértelműen a Tisza Pártot támogatja.

Ma csak azt tudjuk mondani, hogy a Tisza majdnem biztosan megnyeri a választást, várhatóan a Fidesz lesz a második, és nagy valószínűséggel bejut a Mi Hazánk Mozgalom

– mondta a lapnak. A februári mérésből a legfontosabb adatnak azt tartja, hogy a válaszadók 56 százaléka kormányváltást szeretne, és ennek aránya jó pár hónapja változatlan.

Mint arról mi is beszámoltunk, a HVG megbízásából február 18-a és 23-a között készült Medián-kutatásból az derült ki, hogy január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt, a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye. Noha tőle ez nem megszokott, a felmérésre még Orbán Viktor kormányfő is reagált. „Legjobb humorista: Hann Endre” – írta a Facebook-oldalán.