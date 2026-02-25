Tizenöt percig vitatkoztak a szavazás menetéről, aztán szinte semmit nem szavaztak meg a fővárosi képviselők

szavazás;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;belső ellenőrzés;Budapesti Közművek;

2026-02-25 18:58:00 CET

Egy tiszás képviselő erősen felszívta magát.

Tizenöt percig vitatkoztak. Majd szinte semmit nem szavaztak meg. A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a mikromobilitási eszközök közterület használatának szabályozását, a fővárosi cégek (BFVT, Enviroduna, BGYH), a fővárosi fenntartású színházak és a Budapest Film üzleti tervét, a BKK éves feladatellátási szerződését, a Budapest Közút és az FTSZV közszolgáltatási keretmegállapodását.

Nem támogatta a közgyűlés Vitézy BKM-es javaslatát sem, miszerint tiltsák meg a belső ellenőrzés kiszervezését, és állítsák helyre a kirúgott belső ellenőrök munkaviszonyát, ameddig meg nem győződnek arról, mi áll emögött. (A Fidesz tartózkodott, a Demokratikus Koalíció, Karácsony Gergely, Tüttő Kata és Barabás Richárd nemmel szavazott, a Kutyapártiak nem szavaztak. A javaslatot csak a Tisza és a Podmaniczky frakció támogatta.) Nem szavazták meg a kínai arcfelismerő kamerákat sem.

Támogatták a folyószámla hitelkeret szerződés tízmilliárdos emelését, Sára Botond törvényességi felhívásának visszautasítását, a kerékpáros futárok védelmét, a csapadékvíz stratégiát, a Fővárosi Szociális Közalapítvány programját, a HÉV-járművekre vonatkozó javaslatot, a megállók dohányzás mentesítését, az önkormányzatok megerősítését, az ingatlannyilvántartást és a szennyezettségi térkép elkészítését.

Szavazás előtt, ebédszünet után ott folytatták a képviselők, ahol abbahagyták: a BKM belső ellenőrzési osztályának felszámolásáról folyt ismét a vita, miután Karácsony Gergely közzétette az felügyelőbizottság elnökének magyarázatát a történtekről. Ez Vitézy Dávid szerint több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Baranyi Krisztina meghívta a pénzügyi bizottság ülésére Mártha Imrét.

Következő napirendi pontként Vitézy Dávid előterjesztését tárgyalták, amelyben arra kéri a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a megállóhelyi dohányzás tilalmának hatékonyabb betartatásáról. Kiss Ambrus főigazgató arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy egyre több az emiatt kiszabott büntetések száma. De szerinte ez akkor lehetne valóban hatékonyabb, ha nem egyenruhában kellene előadni az ellenőrzést.

Barna Judit tiszás képviselő azt javasolta, hogy a főváros a választások után szervezzen találkozót a felelős minisztériumokkal a budapesti közgyűjtemények aktuális állapotának átfogó megismerése érdekében, beleértve a felújítási, fejlesztési és beruházási terveket. Külön kiemelte a közel egy évtizede zárva tartó Iparművészeti Múzeumot, amely most elkordonozva, lefóliázva áll. De a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum helyzete szintén a magyar kulturális kormányzás szégyene. A Fidesz válaszul sorolni kezdte a fővárosi kulturális intézményekre költött milliárdokat. Ezek jó része állami presztízs- vagy Liget projekthez tartozó beruházás. Vitézy a debreceni autópálya mellé száműzni kívánt közlekedési múzeummal példálózott. Az a hír is járja, hogy az Északi járműjavító helyén Otthon Startos lakótelepek épülnének. Azt is felhánytorgatta, hogy a félbemaradt Liget projekt miatt a lebontott épületek helyét évek óta nem parkosították.

Egy gyalogosvédő korlát állítását, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülők érdekében bevezetendő adó- és támogatási korrekciót bevezetését sürgető javaslatok után következett Bujdosó Andrea előterjesztése, amely azt rögzítette, hogy Budapest nem lehet politikai zsarolási játszmák tárgya. Ő partneri viszonyt ígért Budapestnek a Tisza nevében a választások utáni időszakra ad hoc alkuk helyett. A Tisza vállalásokat is tett arra vonatkozóan, hogy a korábban elvont hatáskörök, források és feladatok visszakerülnek a helyi önkormányzatokhoz, a szolidaritási hozzájárulás rendszere átláthatóbbá és méltányosabbá válik, mértéke csökkenjen. Ezután Szécsényi Dániel (Fidesz) erős logikai ugrással előbb Bujdosó Andrea Schell-részvényeire ugrott, amely a háború extraprofitra tett szert, a frakcióvezető minden egyes nappal gazdagodik, majd a Barátság-vezeték ukrán blokkolásával folytatta, végül Oroszország legyőzésének lehetőségéről indított vitát, kijelentve, hogy a 20. században, amikor a németek belerángattak minket abba a „sztoriba”, hogy legyőzhetjük Oroszországot, elég rosszul jöttünk ki. Ezen a bulis belerángatáson Vitézy erősen kiakadt. Vitézy és Keszthelyi is több módosító javaslatot tett, utóbbi eltörölné a főispánok rendszerét. Böröcz László ismét előhozta, hogy a Tisza megszüntetné a kétszintű fővárosi önkormányzati rendszert három részre szedné szét Budapestet. Erre nincs példa Európában.

Mindezek után Keszthelyi Dorottya ismét előhozakodott az újlipótvárosi rakpart bulihajók tól való mentesítését célzó javaslatával. Ennek már több formában is nekifutott, nem sok sikerrel. Ezúttal arra kéri fel a főpolgármestert, hogy a Carl Lutz és Újpest rakparton közterület használati szerződéssel rendelkező vállalkozásoknak tiltsák meg az üvegpoharak közterületre vitelét, írják elő a mosdó nyitva tartási kötelezettséget és a biztonsági, egészségügyi szolgálat szükségességét, regulázzák meg a taxisokat és építsenek ki közterületi kamera rendszert. A hajós rendezvények és az esti programok sűrűsödésével ugyanis a környéken élők mindennapjait egyre több konfliktus és zavaró körülmény nehezíti. A Fidesz szerint a főváros a volt tiszás frakcióvezető Ordas Eszter érdekeltségének engedte át ezt a területet. A városvezetés megpróbálta megzsarolni a közgyűlést. Kiss Ambrus korrigált: csak arra figyelmeztették a képviselőket, hogy a közterület-használati szerződések felmondásához megfelelően alá kell támasztani.

Ezt két tiszás javaslat követte: a fővárosi hasznosítható ingatlan vagyonelemekről szóló éves jelentés rendszeresítéséről, könnyen kereshető elektronikus adatbázis formában történő közzétételéről, valamint egy szennyezettségi térkép létrehozásáról. Budapestnek ma is van térinformatikai adatbázisa köztük lég- és talajszennyezettségi adatokkal.

Bujdosó Andrea erősen felszívta magát a háborús nyerészkedés vádján, így elősorolta, hogy a Szentkirályi Alexandra családjának ingatlanvagyona 2022-2026 között 1,8-2,2 milliárddal nőtt, a kaszinókból származó osztalékjövedelme 5,5-6,5 milliárddal, sőt a családnak hadiipari jövedelme is volt 1,8 milliárd forint értékben. Majd hozzátette: a MOL négy felső vezetője 1,5 milliárdot kaszált azon, hogy a lehető legmagasabb ponton adott el részvényeket. A végére maradt a Fidesz csepeli gerincutas felvetése, hogy a főpolgármester gondoskodjon a II. Rákóczi Ferenc út felújításának műszaki és költségbecslési előkészítéséről, és tegyen javaslatot a beruházás finanszírozására és a megvalósítás ütemezésére, merthogy az út gyakorlatilag járhatatlan. Az ülés végére maradt még némi politikai adok-kapok. Mindenki magának vindikálta a béke pártja címet.