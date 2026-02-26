Meghosszabbították a letartóztatást, május végéig rács mögött marad Juhász Péter Pál

letartóztatás;Központi Nyomozó Főügyészség;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-02-26 14:42:00 CET

Jelenleg tizenegy gyanúsítottja van az országos vihart kavaró eljárásnak.

Rács mögött tölti a húsvétot Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál és az élettársa – tudta meg a 24.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a portál üggyel kapcsolatos megkeresésére válaszul azt mondta,

a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően május 28-ig meghosszabbította mindkét gyanúsított letartóztatását.

Jelenleg tizenegy gyanúsítottja van az országos vihart kavaró eljárásnak.

Mint arról mi is több alkalommal beszámoltunk, a gyanú szerint Juhász Péter Pál élettársa közreműködésével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívekkel közalkalmazottként alkalmazta az intézményben, amellyel közel hatvanmillió forintos kárt okoztak. A feltételezés szerint a gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat szereztek be annak érdekében, hogy a bűncselekményből származó vagyont legalizálják.

A hatóságok szerint céljuk rendszeres haszonszerzés és magas életszínvonal biztosítása volt a fiatalok szexuális kizsákmányolásából. Előfordult olyan eset is, hogy egy ténylegesen ott dolgozó személy fizetését elvették, és abból csupán a mindennapi szükségleteire elegendő összeget adtak vissza. A volt igazgató otthonában egy légpuskát is találtak, amelyhez nem volt fegyvertartási engedélye.

A gyanúsítottakat emberkereskedelem és kényszermunka, hűtlen kezelés, pénzmosás, valamint többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével gyanúsítják, Juhász Péter Pál esetében ezen felül szexuális erőszak és gyermekprostitúció kihasználása, közfeladati helyzettel és lőfegyverrel visszaélés és más bűncselekmény is felmerült. Juhász Péter Pál és élettársa mellett több nevelőt, rendészt és vezetőt is letartóztattak az ügyben. Az utána kinevezett igazgatót, Kovács-Buna Károlyt a többi között azzal gyanúsítják, hogy bűnpártolóként akadályozta elődje felelősségre vonását. Mindemellett kiskorúak bántalmazása, veszélyeztetése és bűnpártolás miatt felelhet egy, az intézményben több mint tíz évig dolgozó pszichológus-nevelőnő is.