Magyar Péter a gödi akkugyárban történt robbanásról tett közzé videót

2026-02-17 17:15:00 CET

A Tisza Párt elnöke azt állítja, tömegével kapnak bejelentéseket arról, hogy mi is történik Gödön.

Azt mondja Orbán Viktor, hogy a gödi munkások veszélyeztetése és a több tízezer ember egészségét fenyegető szennyezés „kamu ügy”. Egészen pontosan mi a „kamu”? Például ez a katódszárítóban történt robbanás? - tette fel a kérdést Magyar Péter a Facebookon, megosztva egy videófelvételt az említett robbanásról.

A felvétel szerint a robbanás még 2018. augusztus 18-án délután 15 óra 7 perckor történt a gödi Samsung SDI-gyár katódszárítójában. A videón valóban egy jókora robbanás látható, amelyet követően a tetőszerkezet egy része be is omlik. A Tisza Párt elnöke szerint a légtechnikai berendezés robbant fel a gyárban.

„Tömegével kapjuk a bejelentéseket, kép- és videófelvételeket, amelyek a gyárban uralkodó állapotokat mutatják be” - írta Magyar Péter, majd azt javasolta Orbán Viktornak, hogy menjenek el együtt a gödi akkumulátorgyárba és kérdezzék meg az ott dolgozókat, hogy mi az igazság és mi a kamu. „És persze kérdezzük meg Szijjártó Pétert, miről beszélgetett a rendszeres reggelijén a gyár dél-koreai vezetőjével. Azt is tudnunk kéne, hogy miért helyezte az üzem fizetési listájára a volt miniszterhelyettesét...” - tette hozzá.

„Nos? Ulti helyett egy gyárlátogatás és az üzem működésének felfüggesztése, valamint a felelősök megnevezése és a büntetőeljárások megindítása?” - zárta posztját.