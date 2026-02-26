Az ukránok berendelték a magyar nagykövetségi ügyvivőt, Szijjártó Péter szerint bevallották, hogy politikai oka van a Barátság kőolajvezeték elzárásának

Ukrajna;nagykövet;Szijjártó Péter;Kijev;bekéretés;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-26 14:34:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter azt állította, hogy az ukránok bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, és világossá tették, hogy „fegyvert és pénzt akarnak” cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Az ukránok továbbra is blokkolják a kőolajszállítást Magyarország irányába, dacára annak, hogy a Barátság kőolajvezeték mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag teljes mértékben alkalmas a szállítások újraindítására, akár a mai napon is – jelentette ki Szijjártó Péter csütörtökön a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok zsarolják Magyarországot, és megpróbálják elérni, hogy az Orbán-kormány megváltoztassa álláspontját. „A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába” – állította Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak csak kizárólag politikai okai vannak. „Azt is világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába. Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – rögzítette.

Majd leszögezte: az ukránok nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását, ehhez nincs joguk. Ezért továbbra is azt követelik tőlük, hogy „indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni Magyarországon”.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel már egy nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy „változtasson magyarellenes politikáján”, és azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

Orbán Viktor szerdán bejelentette, meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és látja, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. Ezért elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelte a drón-repülési tilalmat.