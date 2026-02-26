A Demokratikus Koalíciót nem zavarja, hogy a választás napján is börtönben lesz a sárbogárdi jelöltje

előzetes letartóztatás;DK;Sárbogárd;Mezei Zsolt;

2026-02-26 20:56:00 CET

Dunaújváros alpolgármestere, Mezei Zsolt a vád szerint eleinte havi 500 ezer, aztán havi ötmillió forintot követelt a szívességeiért.

Május 28-ig meghosszabbították Mezei Zsolt, Dunaújváros DK-s alpolgármesterének és országgyűlési képviselőjelöltjének letartóztatását - derül ki a Fővárosi Törvényszék közleményéből. A döntést azzal indokolták, hogy szabadlábra helyezés esetén a DK-s politikus megnehezítené vagy meghiúsítaná a bizonyítást.

Miután a döntés egyúttal azt is jelenti, hogy Mezei Zsolt a választás napján is a hűvösön lesz, a Telex megkereste a DK-t azzal, indítanak-e helyette esetleg más országgyűlési képviselőjelöltet a Sárbogárd központú Fejér megye 5-ös választókerületben. Úgy tűnik, nem.

A párt bizalma ugyanis továbbra is töretlen Mezei irányába, a válasz szerint a DK „természetesen” kitart a „fideszes koncepciós eljárás áldozata”, Mezei Zsolt mellett. Úgy folytatták, a szükséges számú ajánlást már összegyűjtötték, és hamarosan leadják a választási irodán. Az ajánlásgyűjtés a párt szerint „rendkívül könnyen ment, a választókerület szavazói ugyanúgy fel vannak háborodva a koncepciós eljáráson, ahogy mi”. Hogy pontosan mire alapozzák az eljárás koncepciós jellegét, az nem világos, korábbi állításuk szerint az eljárást azért indították, mert az Orbán-kormány „meg akarja semmisíteni” a baloldalt.

A megalapozott gyanú szerint Mezei Zsolt egy közbeszerzési eljáráson nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi félmillió forint megfizetését kérte a cégtől. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt a DK-s politikus az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan már havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető már visszautasított. Mezei Zsoltnál és az önkormányzatnál házkutatást tartottak, majd az alpolgármestert le is tartóztatták.