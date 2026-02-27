Orbán Viktor pénteken Robert Ficóval egyeztet a Barátság kőolajvezeték miatt

Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-27 07:27:00 CET

A kormányfő leszögezte, elvárják, hogy Ukrajna elnöke eleget tegyen az EU és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek.

Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket – ismételte meg Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán, hozzátéve: a mai napon ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

A kormányfő bejegyzésében kiemelte, ismét eltelt egy nap, és Volodimir Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani – tette hozzá.

Posztjában megjegyezte:

„Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani.”

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

Szijjártó Péter csütörtökön közölte, „a mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”. A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak.

Az ukrán külügy szóvivője szerint azonban a találkozón elhangzottakról Szijjártó hazudott a magyar nyilvánosságban. Közölte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ehelyett arról beszéltek, hogy Orbán Viktor szerdán azt állította, ő úgy látja, Ukrajna akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében, és emiatt katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Az ukrán külügyminisztérium állítása szerint ők felajánlották a magyar félnek, hogy Ukrajna kész segítséget nyújtani Magyarországnak ezen létesítmények védelmében.