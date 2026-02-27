Orbán Viktor pénteken Robert Ficóval egyeztet a Barátság kőolajvezeték miatt

Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket – ismételte meg Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán, hozzátéve: a mai napon ezért egyeztetni fog Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
A kormányfő bejegyzésében kiemelte, ismét eltelt egy nap, és Volodimir Zelenszkij még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani – tette hozzá.
Posztjában megjegyezte:
„Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani.”
Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.
Szijjártó Péter csütörtökön közölte, „a mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”. A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak.
Az ukrán külügy szóvivője szerint azonban a találkozón elhangzottakról Szijjártó hazudott a magyar nyilvánosságban. Közölte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ehelyett arról beszéltek, hogy Orbán Viktor szerdán azt állította, ő úgy látja, Ukrajna akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében, és emiatt katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Az ukrán külügyminisztérium állítása szerint ők felajánlották a magyar félnek, hogy Ukrajna kész segítséget nyújtani Magyarországnak ezen létesítmények védelmében.