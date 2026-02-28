Budapest Airport: eddig 12 járatot töröltek a Liszt Ferenc-repülőtéren

A közel-keleti helyzet érinti a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is; szombaton eddig 12 járatot töröltek, a járatstátuszok folyamatosan változhatnak - közölte a Budapest Airport Zrt.
A társaság azt javasolta az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit.