Budapest Airport: eddig 12 járatot töröltek a Liszt Ferenc-repülőtéren

Irán;Közel-Kelet;légiközlekedés;járattörlés;Budapest Airport;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

2026-02-28 13:40:00 CET

A járatstátuszok folyamatosan változhatnak.

A közel-keleti helyzet érinti a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is; szombaton eddig 12 járatot töröltek, a járatstátuszok folyamatosan változhatnak - közölte a Budapest Airport Zrt.

A társaság azt javasolta az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a Budapest Airport járatinformációs felületeit.