Hamisítással vádolja a Mediánt a megafonos Deák Dániel, Hann Endre szűkszavúan reagált

Azt Hann Endre nem cáfolta, hogy a Deák Dániel által nyilvánosságra hozott dokumentum valódi.

A kormánypárti Megafon propagandistája, Deák Dániel csütörtök délután a Facebook-oldalán közzétett egy dokumentumot, amelyről azt állította, hogy az a Medián valódi januári mérési eredményeit tartalmazza, majd az alapján hamisítással vádolta meg a közvélemény-kutatót.

A Medián hivatalos januári mérési eredménye arról szólt, hogy a teljes választókorú népességben a Tisza Párt 40, a Fidesz 33 százalékon áll, a biztos pártválasztók körében pedig 51:39 százalék volt az állás az ellenzéki párt javára. Ezzel szemben a Deák Dániel által bemutatott dokumentum arról szól, hogy a Tisza Pártnak 36,9 százalékot, a Fidesznek pedig 36,1 százalékot mértek. Vagyis ez alapján is vezet az ellenzéki formáció, de nem annyival, mint amit a hivatalos számok mutatnak.

Hogy a dokumentum hogyan került a megafonos propagandistához, az nem világos, mindenesetre ő ez alapján arra jutott, hogy „egyértelműen kiderül, hogy a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikálták.” Mindez szerinte „egy elképesztő csalás” a Medián részéről.

A 24 megkereste az ügyben Hann Endrét, a Medián ügyvezető igazgatóját, aki azonban nem cáfolta egyértelműen a közzétett dokumentum valódiságát. Szűkszavú nyilatkozatában annyit közölt: „A Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a nyilvánosságra hozott kutatási eredményeinkért a Medián felelősséget vállal.”

Amennyiben a közzétett dokumentum nem hamisítvány, úgy egy nyers adatfelvétel eredményei láthatók, amelyeken az utólagos korrigációkat, súlyozásokat még nem végezték el. A közvélemény-kutatók ebbéli szokásának az az oka, hogy egy 1000 fős, reprezentatívnak elfogadott minta esetében értelemszerűen nem azonos arányban válaszolnak a társadalom különböző szegmensei: miképp az a Deák Dániel által megosztott iraton is látható (amely elemére a megafonos influenszer természetesen nem hívta fel a figyelmet), a válaszadók csaknem kétharmada 50 év feletti volt, 34 százalékuk 65 éves, vagy annál idősebb, 28,5 százalékuk pedig 50 és 64 év közötti személy. Ezzel szemben a válaszadók mindössze 8,2 százaléka tartozott a legfiatalabb választói korcsoportba, a 18-29 évesek közé, 12,8 százalék jár a 30-as éveiben és 16,4 százalék a 40-es éveiben. Vagyis az idősebbek összességében jóval nagyobb arányban vettek részt az 1176 fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatásban, az pedig más kutatási eredményekből tudható, hogy a kormánypártok hívei elsősorban az idősebb generációkban vannak többen, a fiatalabbak nagyobb arányban ellenzéki érzelműek.

Hann Endre januárban adott interjút a Népszavának, amelyben egyebek közt elmondta, nem lát a szokásosnál nagyobb kockázatot a méréseik tekintetében, azt pedig kizártnak tartja, hogy a kormánypárti intézetek mostani számai közel állnak a valósághoz. Felidézte azt is, hogy más kutatóintézetek 2022 áprilisában is nagyon szoros versenyt vizionáltak a kormánypárt és az ellenzék között, a Medián pedig akkor azt jelezte előre, hogy magabiztos Fidesz-győzelem várható.

A Medián februári felmérése egyébként még nagyobb különbséget mutatott a Tisza Párt javára: eszerint a teljes népességben 11, a biztos pártválasztóknál már 20 százalék az ellenzéki párt előnye.