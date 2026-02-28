„Valószínűleg azért választották ezt a megosztó témát, mert lemondtak arról, hogy a fiatalok rájuk szavazzanak” – A klubélet szabadságáért tüntettek Budapesten

Orbán-kormány;Magyarország;Kossuth tér;kábítószer;tüntetés;tánc;fiatalok;szabadság;

2026-02-28 22:04:00 CET

Amíg Bécsben nem diszkórazziákat tartanak, hanem bevizsgálják a drogokat a mérgezések elkerüléséért, itt az alkoholmérgezés lassan hungarikummá válik.

Valószínűleg azért választották ezt a társadalmat megosztó témát, mert lemondtak arról, hogy a fiatalok rájuk szavazzanak. De az idősebb generációban talán ezzel még felhergelhetőek a sodrófás nagymamák és nagypapák. Az ő figyelmüket szeretném felhívni arra, hogy a saját unokáik, gyerekeik életét teszik tönkre ha hagyják, hogy ez a hatalom őket egzecíroztassa – mondta Juhász Péter volt politikus,youtuber-influenszer, az Együtt volt elnöke szombaton a Kossuth téren tartott demonstráción.

„Tánc a Szabadságért - Szórakoztok velünk?” nevű tüntetés a klubélet szabadsága mellett, a szórakozni vágyó fiatalok vegzálása ellen kívánt szót emelni. Mint arról lapunk is beszámolt, az Orbán-kormány hozott egy rendeletet, ami alapján három hónapra bezárhatnak egy szórakozóhelyet, ahol kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merül fel. Ennek már vannak áldozatai is.

A rendezvény szervezője, Sárosi Péter jogvédő felszólalásában emlékeztetett, ez a fajta harc a kábítószerek ellen, szintén az orosz minta átültetése, akárcsak a jogállamiság leépítése, a civilek vegzálása. politikai tisztogatásnak nevezte azt, ami a drogellenes háború égisze alatt művel az Orbán-kormány. – Olyan mintha egész Budapest felett Damoklész kardja lengene, és nem tudjuk, hogy kire fog legközelebb lesújtani. Civil ruhás rendőrök jelennek meg bulikban, embereket rángatnak ki a mosdóból, taxiból. Olyanról is tudok akinek hetekig pszichiátriai kezelésre volt szüksége a poszttraumás stressz miatt. Így akarjuk megvédeni a fiatalokat? – tette fel a Drogripoter szerkesztője a költői kérdést, aki arra is kitért, hogy az putyini minta helyett a békésebb Európa felé kéne tekinteni, ahol jó gyakorlatok segítik a drog ellenes küzdelmet.

Bécsben nem diszkórazziákat tartanak, hanem bevizsgálják a drogokat a mérgezések elkerüléséért, Berlinben a klubélet UNESCO világörökségi védelmét élvezi, itt Magyarországon a falunapon az alkoholmérgezés a hungarikum – fogalmazott. A beszédeket Bárnai Péter színész zárta, aki elszavalta József Attila Levegőt című versét. Ez után a demonstráció bulizásba fordult át.