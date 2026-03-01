Lefutotta a vonatot a Gubacsi hídon a Tisza Párt látássérült csepeli képviselőjelöltje

futás;vonat;képviselőjelölt;Csepel;műszaki állapot;Gubacsi híd;figyelemfelkeltő akció;Tisza Párt;

2026-03-01 19:40:00 CET

Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, feketeöves aikidomester a híd rossz, lepusztult állapotára akarta felhívni a figyelmet, amely szerinte a NER 15 éves rombolásának a szimbóluma.

A vak vágta – írta a Facebook-oldalán saját akciójáról Kátai-Németh Vilmos a csepeli központú budapesti 9. számú választókerület képviselőjelöltje a Tisza Párt színeiben. – Versenyre keltem a mozdonnyal, mely a Gubacsi hídon húzta befelé, a Szabadkikötő felé a szerelvényeket. Úgy gondoltam, ezzel felhívom a figyelmet arra, hogy milyen rossz állapotban van a Gubacsi vasúti- és közúti híd – tette hozzá, és videófelvételen be is mutatta, hogyan.

– Vak emberként kockázatos volt megtenni ezt a 143 méteres futást, de meg akartam csinálni, méghozzá egyedül, vezetés nélkül, pusztán csak a kollégáim szóbeli segítségére támaszkodva. Az ellenfelem egy 9,25 méter hosszú Grasshopper CRRC mozdony volt, amely 1275 lóerős és 70 tonnát nyom. Az én súlyom titkosított, de azt elárulom, hogy 1,8 méter „hosszú” és 1 „embererős” vagyok – közölte a siker titkáról Kátai-Németh Vilmos.

A látássérült képviselőjelölt csepeli ügyvéd, kétgyermekes édesapa és fekete öves aikidomester, azt pedig egyáltalán nem titkolta, hogy az Orbán-kormányt tartja felelősnek a Gubacsi-híd rendkívül rossz állapotáért, ahol ideiglenesen még a járda is le van zárva. – Ez a részben beszakadt közúti- és a mellette lévő vasúti híd szimbóluma a NER 15 éves rombolásának. Az átkelő kulcsfontosságú szerepet játszik Csepel és Pesterzsébet közlekedésében és az ország ipari ellátottságában, naponta 30 ezer autóhalad át rajta, de csak 3030 és 2036 között tervezik felújítani – mondta az ellenzéki jelölt, de szerinte ha megválasztják, ő ezt minél hamarabb szeretné elérni.