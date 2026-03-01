Törvénybe foglalná a Demokratikus Koalíció, hogy Európai Egyesült Államok legyen az Európai Unióból

Európai Unió;NATO;törvényjavaslat;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Európai Egyesült Államok;

2026-03-01 21:49:00 CET

Dobrev Klára az új összetételű Országgyűlés első ülésére egy nagy csomaggal készül.

A Demokratikus Koalíció immáron tizenhatodik törvényjavaslata világos és egyértelmű állásfoglalás Magyarország helyéről a világban, megerősíti hazánk elkötelezettségét a NATO és az Európai Unió mellett, valamint elkötelezi az országot az Európai Egyesült Államok létrehozása mellett – derült ki az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Dobrev Klára pártelnök szerint ugyanis már most megvannak azok a konkrét előterjesztéseik, amelyeket a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein benyújtanak.

Mi, baloldaliak, felkészültünk a kormányváltás utáni időkre, és pontosan tudjuk, mit akarunk tenni az új parlamenti ciklusban. Nem ígéretekkel, hanem kész törvényjavaslatokkal és határozati javaslatokkal készülünk – mondta a DK-ról az ellenzéki politikus. Elképzeléseikhez azonban elegendő szavazatot kellene összegyűjteniük legkésőbb április 12-re, hogy ott legyenek azon pártok között, amelyek bejutnak az Országgyűlésbe. Ennek érdekében hétről hétre, minden szombaton újabb és újabb javaslattal állnak elő, egészen a választásokig.

Orbán Viktor ellenségként tekint az Európai Unióra, és a legszívesebben már most kilépne az EU-ból, ha nem reménykedne újabb ellopható uniós pénzekben. Ezért a DK határozati javaslata megerősíti Magyarország EU- és NATO-tagságát. Nem lebegtetjük a kilépést, nem játszunk két kapura. A határozat azt is kimondja, hogy Magyarország egy egységesebb, erősebb Európai Unióban érdekelt, nem pedig egy gyengébb, széthúzóbb, zsarolhatóbb közösségben. Ezért a DK az Európai Egyesült Államok létrehozását tartja az EU távlati céljának, és ezen fogunk dolgozni a jövőben is – hangsúlyozta Dobrev Klára.

A DK elnökének is az a célja, hogy a kormányváltás után végre hazahozzák az Orbán-kormány lopásai miatt visszatartott uniós pénzeket. Külön pontban mondanák ki hogy Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit, amennyiben az ország teljesíti a tagsági feltételeket. Hozzáfűzte, hogy ők egy igazságos és európai országot akarnak építeni a kormányváltás után, és határozatukban egyszer és mindenkorra leszögeznék, hogy Magyarország helye a demokratikus nemzetek közösségében van.