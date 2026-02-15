Dobrev Klára: Mára egyetlen politikai erő maradt, amely az Orbán-rendszer minden egyes porcikájával szemben áll

kampánynyitó;DK;Dobrev Klára;

2026-02-15 14:15:00 CET

Megtartotta kampánynyitó gyűlését a Demokratikus Koalíció.

A kampánynak arról kellene szólnia, hogy vitákat ajánlanak, a jelöltek ismertetik, hogy ki mit ajánl, ehelyett azonban a politika mára hatalomtechnikává, „tesztoszterontúltengéses erőfitogtatássá” silányult, a magyar valóságról pedig nem esik szó - erről beszélt Dobrev Klára a DK kampánynyitó gyűlésén.

A DK elnöke azt mondta, „mi nem azok vagyunk, akik este mást mondunk, mint reggel”, ezért aki a politikában tisztességet akar, az szerinte rá és a DK közösségére számíthat. Ezt követően arról beszélt, „önfeladásra” kérik azok, akik azt akarják, hogy a DK ne induljon el az április 12-i választáson, hogy ne ossza meg az ellenzéki szavazatokat. Mint ismert, a Medián legutóbbi közvélemény-kutatása 1 százalékosra mérte a DK támogatottságát, ami miatt a párt hazugsággal vádolta meg a közvélemény-kutatónak. Emiatt Ara-Kovács Attila, az ellenzéki párt korábbi EP-képviselője kilépett a pártból.

A DK elnöke kijelentette, nem fognak bocsánatot kérni azért, mert „nem adják fel az elveiket” és „nem tagadják meg önmagukat”. Mint mondta, „nem jó szívvel, de kénytelen elfogadni”, hogy vannak, akiknek - szerinte - csak Orbán Viktor személyével van baja, ő viszont követeli, hogy fogadják el, hogy nekik nem csak a személyével, hanem a politikájával is baja van.

Dobrev Klára közölte, hogy ő nem fél a vitától, majd maga mellé képzelte Orbán Viktort, Magyar Pétert és Toroczkai Lászlót. Szerinte nincs olyan párt a DK-n kívül, amelyik azonnal eltörölné a rabszolgatörvényt. Orbán Viktor szerinte nem a sajtóval, vagy a bíróságokkal kezdte a leszámolást annak idején, hanem a szakszervezetekkel, mert ha van szakszervezet, akkor nem lehet velük bármit megtenni. A DK elnöke úgy véli, a jobboldali pártok a szakszervezeteket sem erősítenék meg és a sztrájkjogot sem adnák vissza. A magyar melósoknak a legalacsonyabb a bére egész Európában, de szerinte mindenki más megadóztatná a minimálbért, csak a DK nem. Ezzel szemben a minimálbér szintjéig a párt mindenkit adómentessé tenne - állította Dobrev Klára.

A DK elnöke szerint a jobboldal számára a nyugdíj az költség, „muszáj-dolog”, a Fidesz legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok - állította, noha a kormánypárt a 13. havi nyugdíj mellett a 14. havit is bevezeti. A Fidesz Dobrev Klára szerint 5 millió forintot vett el minden egyes nyugdíjastól, s ma 5-ször annyi nyugdíjas él szegénységben mint az Orbán-rendszer előtt. Úgy látta, ezen sem a Tisza Párt, sem a 13. és 14. havi nyugdíj nem fog változtatni, vissza kell állítani a svájci indexálást.

Dobrev Klára ezt követően kifogásolta, hogy szerinte a Fidesz és a Tisza konzultálna a bankokkal a devizahitelesek ügyében, mert inkább a károsultakkal kellene. Nem a károsultak a hibásak azért, mert a bank, vagy a biztosító becsapta őket - magyarázta. Ezért a valódi változásra szerinte a DK a garancia. A DK elnöke azt is kritizálta, hogy a Tisza szerinte túl lassan számolná fel az orosz energiafüggőséget, még csaknem tíz évig megtartaná. Szerinte nem igaz, hogy tíz év kell a szerződések felmondásához. Paks 2-t a DK leállítaná, helyette megújuló energiát használna - közölte.

Ma a legnagyobb gátja annak, hogy Európa megvédje magát az, hogy az EU nem elég egységes - magyarázta Dobrev. Véleménye szerint a Tisza Párt is szembemegy az erős Európa gondolatával. Kitért a jogállamiságra is, ami „a jobboldal szerint egy liberális voodoo”, pedig mint mondta, az védi meg a magyarokat attól, hogy bármelyik hatalom packázhasson az emberekkel. Magyarország újra legyen Magyar Köztársaság, nevében és gyakorlatában is - követelte. Ehhez a Fidesz Alaptörvényét ki kell dobni a kukába, mert aki azt elfogadja, az a NER-t fogadja el - tette hozzá.

A választási törvényt is átírnák - közölte Dobrev Klára, kitérve a győzteskompenzációra és egyéb trükkökre, majd ismét a határon túli magyarok szavazati joga ellen agitált és kifogásolta, hogy Magyar Péter is elment kampányolni a határon túli magyar közösségekbe. Dobrev szerint Orbán megnyerheti a választást a határon túliak szavazatával úgy, hogy az anyaországban kisebbségben van, miközben ők nem adóznak ide. Ezért szerinte nem lehet úgy csinálni, mintha a szavazat nem járna felelősséggel, majd értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy sokan hazaárulónak tartják a DK-t, amiért elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát.

Beszéde végén a DK elnöke elmondta még, hogy szerinte az elszámoltatásra is a DK jelenti a garanciát, és hogy mára egyetlen politikai erő maradt, amely az Orbán-rendszer egészével, annak minden egyes porcikájával szemben áll. – Vannak, akik csak miniszterelnököt akarnak váltani, vannak, akik sorcserét akarnak és vannak, akik örülnek egy fiatalabb Fidesznek is, valamiféle Fidesz lightnak”. Mi egyiket sem akarjuk. Nem nyugszunk addig, amíg az Orbán-rendszer minden egyes eleme nem kerül a történelem süllyesztőjébe” – zárta kampánynyitó beszédét a pártelnök.

Dobrev Klárával lapunk pénteken közölt interjút.