Amerikai katonai gépek zuhantak le Kuvaitban, a pilótákat kórházba vitték

2026-03-02 12:10:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett.

Hétfőn több amerikai katonai repülőgép lezuhant Kuvaitban, a balesetet a legénység minden tagja túlélte – közölte a Perzsa-öbölben fekvő ország védelmi minisztériuma.

A tárca közleménye azt követően jelent meg, hogy a CNN közzétett egy videót egy Kuvaitban lezuhanó vadászgépről, valamint arról, ahogy egy pilóta ejtőernyővel száll le. A lap szerint a felvételen egy F-15-ös vadászgép látható.

A védelmi minisztérium nem részletezte, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett. Ugyanakkor a tárca szóvivője leszögezte, az illetékes hatóságok azonnal megkezdték a kutató-mentő műveleteket. A tájékoztatás szerint a pilótákat kórházba szállították, és stabil az állapotuk.

A CNN úgy véli, az említett videó az amerikai Ali al-Szálem légitámaszpont közelében, 10 kilométeren belül történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért szombati izraeli légicsapásban. A hétfő hajnali beszámolók arról szóltak, hogy Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Kuvaitvárosban is légiriadó volt, ahol később füst szállt fel az Egyesült Államok nagykövetségének épületéből.