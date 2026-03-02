Egyesült Államok;Kuvait;harci gépek;

Az egyik lezuhanó F-15-ös Kuvaitban

Amerikai katonai gépek zuhantak le Kuvaitban, a pilótákat kórházba vitték

Egyelőre nem tudni, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett.

Hétfőn több amerikai katonai repülőgép lezuhant Kuvaitban, a balesetet a legénység minden tagja túlélte – közölte a Perzsa-öbölben fekvő ország védelmi minisztériuma.

A tárca közleménye azt követően jelent meg, hogy a CNN közzétett egy videót egy Kuvaitban lezuhanó vadászgépről, valamint arról, ahogy egy pilóta ejtőernyővel száll le. A lap szerint a felvételen egy F-15-ös vadászgép látható.

A védelmi minisztérium nem részletezte, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett. Ugyanakkor a tárca szóvivője leszögezte, az illetékes hatóságok azonnal megkezdték a kutató-mentő műveleteket. A tájékoztatás szerint a pilótákat kórházba szállították, és stabil az állapotuk.

A CNN úgy véli, az említett videó az amerikai Ali al-Szálem légitámaszpont közelében, 10 kilométeren belül történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért szombati izraeli légicsapásban. A hétfő hajnali beszámolók arról szóltak, hogy Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Kuvaitvárosban is légiriadó volt, ahol később füst szállt fel az Egyesült Államok nagykövetségének épületéből.

Izraelben tíz ember vesztette életét, közülük kilenc Bét Semes városában, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat. A kuvaiti védelmi minisztérium közlése szerint több amerikai katonai repülőgép is lezuhant az országban, a pilóták stabil állapotban vannak.