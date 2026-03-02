Irán;Libanon;Izrael;Egyesült Államok;Kuvait;légicsapások;háború Iránban;

Füstfelhő 2026. március 1-én az Iráni Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállása felett a Szepah téren

Iránban már több mint 500, Libanonban legkevesebb 31 halálos áldozatuk van az izraeli és az amerikai csapásoknak

Izraelben tíz ember vesztette életét, közülük kilenc Bét Semes városában, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat. A kuvaiti védelmi minisztérium közlése szerint több amerikai katonai repülőgép is lezuhant az országban, a pilóták stabil állapotban vannak.

Már legkevesebb 555 ember halt meg a szombaton Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapásokban – közölte az iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet, amely szerint szerte a perzsa országban eddig 131 várost ért támadás.

Az AP hírügynökség élő hírfolyama szerint a libanoni egészségügyi minisztérium eközben arról számolt be, hogy legkevesebb 31-en vesztették életüket az izraeli csapások következtében az országban, 149 ember pedig megsebesült. A halálesetek körülbelül kétharmada Dél-Libanonban történt.

A CNN azt írja, Izraelben legkevesebb 10 ember halt meg, a sebesültek száma meghaladja a 200-at. A halálos áldozatok közül kilencet Bét Semes városából jelentették, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat.

Az újabb iráni támadások miatt Izrael-szerte – köztük Tel-Avivban is – megszólaltak a légvédelmi szirénák, de egyelőre csak kisebb sérülésekről érkeztek jelentések. A Hezbollah libanoni síita szervezet is csatlakozott a harcokhoz: mint megírtuk, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolására válaszul rakétákat és drónokat indított Izrael felé, utóbbi pedig kiterjesztette a katonai akciókat a Hezbollahhoz köthető célpontokra Libanonban.

A hétfő hajnali beszámolók arról szóltak, hogy Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Kuvaitvárosban is légiriadó volt, ahol később füst szállt fel az Egyesült Államok nagykövetségének épületéből. A kuvaiti védelmi minisztérium szerint „több” amerikai harci repülőgép is lezuhant az országban. A tárca nem részletezte, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett, ugyanakkor tudatta, hogy a pilótákat kórházba szállították, és stabil az állapotuk.

Több mint egy tucat robbanás rázta meg Bejrútot, tömegek indultak útnak, hogy elhagyják a libanoni fővárost.