Iránban már több mint 500, Libanonban legkevesebb 31 halálos áldozatuk van az izraeli és az amerikai csapásoknak

Irán;Libanon;Izrael;Egyesült Államok;Kuvait;légicsapások;háború Iránban;

2026-03-02 10:38:00 CET

Izraelben tíz ember vesztette életét, közülük kilenc Bét Semes városában, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat. A kuvaiti védelmi minisztérium közlése szerint több amerikai katonai repülőgép is lezuhant az országban, a pilóták stabil állapotban vannak.

Már legkevesebb 555 ember halt meg a szombaton Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapásokban – közölte az iráni Vörös Félhold humanitárius szervezet, amely szerint szerte a perzsa országban eddig 131 várost ért támadás.

Az AP hírügynökség élő hírfolyama szerint a libanoni egészségügyi minisztérium eközben arról számolt be, hogy legkevesebb 31-en vesztették életüket az izraeli csapások következtében az országban, 149 ember pedig megsebesült. A halálesetek körülbelül kétharmada Dél-Libanonban történt.

A CNN azt írja, Izraelben legkevesebb 10 ember halt meg, a sebesültek száma meghaladja a 200-at. A halálos áldozatok közül kilencet Bét Semes városából jelentették, ahol egy óvóhelyet ért iráni rakétatalálat.

Az újabb iráni támadások miatt Izrael-szerte – köztük Tel-Avivban is – megszólaltak a légvédelmi szirénák, de egyelőre csak kisebb sérülésekről érkeztek jelentések. A Hezbollah libanoni síita szervezet is csatlakozott a harcokhoz: mint megírtuk, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolására válaszul rakétákat és drónokat indított Izrael felé, utóbbi pedig kiterjesztette a katonai akciókat a Hezbollahhoz köthető célpontokra Libanonban.

A hétfő hajnali beszámolók arról szóltak, hogy Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Kuvaitvárosban is légiriadó volt, ahol később füst szállt fel az Egyesült Államok nagykövetségének épületéből. A kuvaiti védelmi minisztérium szerint „több” amerikai harci repülőgép is lezuhant az országban. A tárca nem részletezte, mi okozta a baleseteket, vagy hogy összesen hány gép érintett, ugyanakkor tudatta, hogy a pilótákat kórházba szállították, és stabil az állapotuk.