Kuvait véletlenül lelőtte a szövetséges amerikai légierő három vadászgépét

Az amerikai hadsereg hétfőn közölte, hogy Kuvait véletlenül lelőtt három amerikai F-15E Strike Eagle típusú vadászbombázót egy harci bevetés során, amelyben Irán megtámadta az országot – számol be az AP amerikai hírügynökség.
Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága, a US Central Command szerint a harcban iráni repülőgépek, ballisztikus rakéták és drónok is részt vettek – ez volt az első alkalom, hogy Irán elöregedő harci flottája bevetésre került a háborúban. „Az amerikai légierő harci repülőgépeit tévedésből lőtte le a kuvaiti légvédelem" – tudatták. A tájékoztatás szerint a mind a hat érintett pilóta sikeresen katapultált, majd kimentették őket, és állapotuk stabil. „Kuvait elismerte az incidenst, hálásak vagyunk a kuvaiti védelmi erők erőfeszítéseiért és támogatásukért a folyamatban lévő műveletben" – zárul a közlemény.
A szunnita Kuvait az Egyesült Államok szövetségese a síita Irán ellen Izrael és az amerikaiak által szombaton elindított háborúban.
Az F-15E Strike Eagle eredeti gyártási költsége az 1990-es években körülbelül 31 millió dollár volt gépenként, de a modernizált újabb változatok – mint az F-15EX Eagle II – ára jóval magasabb, 2023 végén már 97 millió dollár, átszámítva mintegy 31,3 milliárd forint volt példányonként.