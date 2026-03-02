Irán azt állítja, a natanzi nukleáris létesítményt is célba vette az Egyesült Államok és Izrael

Irán;Izrael;Egyesült Államok;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;háború Iránban;

2026-03-02 12:55:00 CET

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szerint viszont egyelőre nincs arra utaló jel, hogy ezt vagy más hasonló célpontot támadtak volna.

Irán nagykövete és állandó képviselője a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, Reza Najafi azt állítja, az amerikai–izraeli légicsapások Irán natanzi nukleáris létesítményét célozták – írja az AP.

– Tegnap ismét megtámadták Irán békés, védett nukleáris létesítményeit – fogalmazott Najafi, hozzátéve, az indoklás, hogy országa nukleáris fegyvereket akar fejleszteni, egyszerűen hazugság. Izrael és az Egyesült Államok ugyanakkor nem ismerte el a támadásokat a létesítmény ellen, melyet az USA még a tavaly júniusi, 12 napos iráni-izraeli háborúban bombázott.

Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója eközben arról számolt be: a szervezet szerint egyelőre nincs jele annak, hogy Irán nukleáris létesítményeit megtámadták volna vagy kár keletkezett volna bennük. Megjegyezte, próbálnak kapcsolatba lépni az iráni nukleáris szabályozó hatóságokkal az Incidens- és Vészhelyzeti Központon keresztül, ám – figyelembe véve a konfliktus okozta kommunikációs korlátozásokat – eddig nem érkezett válasz. Az Iránnal határos országokban nem észleltek sugárszint-emelkedést.

A főigazgató önmérsékletre szólított fel, figyelmeztetve arra: Iránban és a régió más országaiban is működő nukleáris erőművek és kutatóreaktorok, valamint kapcsolódó üzemanyag-tárolóhelyek vannak, ez pedig növeli a nukleáris biztonságot fenyegető veszélyeket.