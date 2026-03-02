Bese Gergő interjút adott a Partizánnak, volt főnöke kezdeményezi a laicizálását

Alkotmányvédelmi Hivatal;Bábel Balázs;Partizán;Bese Gergő;Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye;

2026-03-02 14:01:00 CET

A melegorgiájába belebukó volt NER-sztárpap azt állította, hogy 2024 nyarán az Alkotmányvédelmi Hivatalban közölték vele, az addigi életének vége, és a nemzetbiztonságiak választás elé állították: vagy öngyilkos lesz vagy emigrál. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke szerint Bese Gergő az interjúban „hetet-havat összehordott” és túlment minden határon.

Hetet-havat összehordott” Bese Gergő a Partizánnak adott interjújában – így reagált az egykori pap által elmondottakra Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke.

Szombat délelőtt jött ki a Partizánon egy több mint három órás interjú Bese Gergővel. Gulyás Márton a videó elején elmondta, hogy a felvétel után az egykori NER-sztárpap le akarta tiltani az interjút, de a Partizán mégis leközölte, mert állításuk szerint nem történt sérelmezhető tartalmi módosítás.

A Magyar Hang hang vasárnap délután elérte Bese Gergő volt főnökét, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekét. Bábel Balázs a lap érdeklődésére közölte, hogy elfoglaltsága miatt csak részleteket látott a beszélgetésből, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy hétfőn kezdeményezze Bese Gergő laicizálását.

Az érsek szerint Bese Gergő „hetet-havat összehordott” az interjúban, kitalált történeteket adott elő, és több lényeges ponton homlokegyenest mást állított, mint a főegyházmegye által lefolytatott vizsgálat idején. A katolikus vezető szerint Bese most is csak a feltűnést keresi. Ameddig tudta, védte egykori beosztottját azért, hogy „hátha jobb útra tér”, de most túlment minden határon – fejtette ki Bábel Balázs. Az érsek azt is elmondta: a laicizálási folyamat jóval bonyolultabb akkor, ha nem az érintett kéri azt, hanem a Főegyházmegye kezdeményezi. Bese Gergő esetében, ha az érintett nem akarja a laicizálást, elég hosszú eljárással kell számolni.

A római katolikus egyházban laicizálásnak nevezik a klérus tagjainak visszahelyezését a klerikusi állapotból a laikusi állapotba. A katolikus klérus tagjai – a püspökök, papok és diakónusok – háromféle okból veszíthetik el klerikusi jogállásukat: érvénytelenség miatt, büntetésből vagy kegyként. Azokat a klerikusokat, akik valamilyen különösen súlyos vétséget követnek el, büntetésképpen elbocsájthatják a klerikusi állapotból.

A laicizálált személy elveszíti korábbi klerikusi jogait, és valamennyi egyházi hivatalát, megbízását és feladatát. A Magyar Hang úgy tudja: a korábbi főegyházmegyei eljárás során Bese beismerte a homoszexuális kapcsolatát, amit most a Gulyás Mártonnak adott interjúban határozottan tagadott.

A fideszes, kormányzati körökben melegorgiás lebukásáig NER-sztárpapként kezelt Bese Gergő atyáról 2024 szeptemberében derült ki, hogy melegorgián vett részt és szerepelt is videókban, amelyeket sajtóinformációk szerint nem mellesleg ő maga készített. A korábbi dunavecsei plébánost nem sokkal később felfüggesztették papi szolgálata alól. Bese Gergő évekig rajta volt a KDNP-s Nacsa Lőrinc fizetési listáján, korábban pedig még a Karmelita kolostort és az Orbán-kormány propagandáját terítő Megafon épületét is vele szenteltették fel, de nyíltan bírálta az LMBTQ-közösséget, valamint Hodász Andrást.

Amit a Partizánban előadott, nem most állította először. Bese legutóbb tavaly ősszel adott hírt magáról egy meglehetősen zavaros Facebook-poszttal, amelyben azt állította, hogy egy évvel korábban az Alkotmányvédelmi Hivatalban közölték vele, hogy az addigi életének vége, és a nemzetbiztonságiak választás elé állították: vagy öngyilkos lesz vagy emigrál.

Ezeket azonban sem akkor, sem a most megjelent interjúban semmilyen konkrét bizonyítékkal nem támasztotta alá. Kérdésre hangsúlyozta, hogy beszámolóját büntetőjogi felelőssége teljes tudatában teszi, és hazugságvizsgálatnak is alávetette magát, amely szerinte kimondta, hogy nem hazudik. Az sem derült ki, hogy miért nem tett büntetőfeljelentést, ha állítása szerint hónapokon keresztül zsarolták és kényszerítették. Bese tagadta a szexuális kapcsolatot férfiakkal, és azt állította, hogy csapdába csalták, majd a videóval megzsarolták, a melegorgiából pedig – ahol a résztvevők szerinte nagykorú férfi prostituáltak voltak – nem emlékszik semmire.