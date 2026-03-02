Libanon betiltotta a Hezbollah katonai akcióit

Libanon;Hezbollah;betiltás;katonai akció;háború Iránban;

2026-03-02 17:12:00 CET

A libanoni kormány szerint ők nem érdekeltek a közel-keleti konfliktus kiszélesítésében.

A libanoni kormány hétfőn betiltotta a Hezbollah katonai tevékenységét a Reuters hírügynökség jelentése szerint, miután a fegyveres siíta milícia tüzet nyitott Izraelre, hogy megbosszulja Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolását Ezt követően azonban, ahogyan arról lapunk is írt, Izrael is légicsapásokat indított Bejrút Hezbollah által ellenőrzött déli külvárosai ellen, sőt Libanon egész területére kiterjesztette a katonai választ. A libanoni egészségügyi minisztérium szerint az izraeli válaszcsapásban legkevesebb 31 ember halt meg.

A Hezbollah, amelyet az iráni Forradalmi Gárda alapított 1982-ben, azt állította, hogy támadásukat Irán szombaton meggyilkolt legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollah „tiszta véréért” és Libanon védelmében indították. Ugyanakkor Naváf Szalám libanoni miniszterelnök a kabinetülés után kiadott nyilatkozatában kijelentette, hogy a Hezbollah támadása a libanoniak többségének akaratának semmibevételét mutatja, és Libanon elutasítja, hogy belekeveredjen a regionális konfliktusba.

– Az állam elutasít minden olyan katonai akciót, amelyet Libanonból indítanak legitim intézményeinek keretein kívül. Ez szükségessé teszi a Hezbollah összes biztonsági és katonai tevékenységének azonnali betiltását, mivel az törvényen kívüli, és arra kötelezi őket, hogy átadják fegyvereiket a libanoni államnak – tette hozzá a libanoni kormányfő.