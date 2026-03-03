Leállt a szállítás Oroszország fő fekete-tengeri olajkikötőjénél, miután az ukránok drónokkal támadták

kikötő;dróntámadás;olajszállítás;orosz-ukrán háború;

2026-03-03 15:32:00 CET

A terminál hét töltőlétesítményéből hatot találtak el, leállt a működés.

Ukrán dróntámadást követően hétfőn leállt az olajszállítás a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjénél. A támadásban öt ember megsérült és nagyjából húsz épület megrongálódott - írja a Reuters orosz és ukrán tisztviselőkre, valamint három kereskedelmi forrásra hivatkozva.

A novorosszijszki Seszharisz olajterminál Oroszország fő olajkikötője a Fekete-tengeren, napi 700 000 hordó nyersolajat rakodnak itt át, vagyis a leállás súlyos csapást jelent Oroszország amúgy is túlterhelt infrastruktúrájára nézve. Az ukrán közlés szerint a kikötői olajterminál hét rakodólétesítményéből hatot eltaláltak, emellett orosz hadihajókat, egy haditengerészeti bázist és egy rakétavédelmi rendszert is csapás ért.

A károk mértékéről Oroszország nem sok konkrétumot közölt, a Reuters pedig megjegyzi, hogy függetlenül nem tudták ellenőrizni az ukrán állításokat. Az orosz beszámoló szerint 172 ukrán drónt lőttek le az éjszaka, köztük 67-et a Fekete-tenger és 66-ot a Krasznodar régió felett, ahol Novorosszijszk is található. A dél-oroszországi helyi hatóságok arról számoltak még be, hogy az éjszaka kigyulladt a kikötőben egy üzemanyagterminál. A tüzet eloltották, de nem említették, hogyan gyulladt fel, bár a tisztviselők az ukrán támadás tényét megerősítették. Veniamin Kondratyev, a krasznodari terület kormányzója elmondta, a legerősebb csapás Novorosszijszkot érte, ahol szükségállapotot hirdettek. Andrej Kravcsenko, Novorosszijszk polgármestere a Telegramon tett közzé képeket a károkról, és közölte, hogy az előzetes információk szerint nyolc lakótorony, kilenc magánház és három óvoda épülete sérült meg. Öt embert ápolnak kórházban.

Múlt héten számoltunk be róla, hogy a Kalejkino nevű, kulcsfontosságú kőolajszivattyú-állomást is dróntámadás érte, amely létesítmény a Barátság kőolajvezeték egyik kiemelt csomópontjához kapcsolódik.