A százhalombattai olajfinomító tornyai

Pakson és Százhalombattán is tilos a drónozás

Szerda hajnaltól május 26-ig.

A Légiközlekedési Hatóság négy területen tiltotta meg a drónozást szerda hajnaltól május 26-ig – derül ki a Légtér Facebook-bejegyzéséből, amit elsőként a Telex vett észre.

Az érintett területek mind energetikai létesítmények környékén vannak,

  • Pakson az atomerőműnél,

  • Százhalombattán és az ottani MOL-olajfinomító környékén,

  • valamint a MAVIR transzformátorállomásánál Albertirsa és Dánszentmiklós felett.

A tiltás a magyar és külföldi pilóta nélküli légijárművekre, illetve a külföldi pilóta nélküli állami légijárművekre is vonatkozik. Az ezekre a helyszínekre már kiadott eseti légteret törlik, az újabbakat pedig a katonai légügyi hatóság elutasítja majd.

