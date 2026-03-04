Pakson és Százhalombattán is tilos a drónozás

Paks;dróntilalom;Százhalombatta;Albertirsa;Dánszentmiklós;

2026-03-04 14:14:00 CET

Szerda hajnaltól május 26-ig.

A Légiközlekedési Hatóság négy területen tiltotta meg a drónozást szerda hajnaltól május 26-ig – derül ki a Légtér Facebook-bejegyzéséből, amit elsőként a Telex vett észre.

Az érintett területek mind energetikai létesítmények környékén vannak,

Pakson az atomerőműnél,

Százhalombattán és az ottani MOL-olajfinomító környékén,

valamint a MAVIR transzformátorállomásánál Albertirsa és Dánszentmiklós felett.

A tiltás a magyar és külföldi pilóta nélküli légijárművekre, illetve a külföldi pilóta nélküli állami légijárművekre is vonatkozik. Az ezekre a helyszínekre már kiadott eseti légteret törlik, az újabbakat pedig a katonai légügyi hatóság elutasítja majd.