Pakson és Százhalombattán is tilos a drónozás

A Légiközlekedési Hatóság négy területen tiltotta meg a drónozást szerda hajnaltól május 26-ig – derül ki a Légtér Facebook-bejegyzéséből, amit elsőként a Telex vett észre.
Az érintett területek mind energetikai létesítmények környékén vannak,
Pakson az atomerőműnél,
Százhalombattán és az ottani MOL-olajfinomító környékén,
valamint a MAVIR transzformátorállomásánál Albertirsa és Dánszentmiklós felett.
A tiltás a magyar és külföldi pilóta nélküli légijárművekre, illetve a külföldi pilóta nélküli állami légijárművekre is vonatkozik. Az ezekre a helyszínekre már kiadott eseti légteret törlik, az újabbakat pedig a katonai légügyi hatóság elutasítja majd.