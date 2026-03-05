Katarba vadászgépeket, Ciprusra helikoptereket küld az Egyesült Királyság

Izrael;Egyesült Államok;Egyesült Királyság;vadászgépek;helikopterek;Sir Keir Starmer;háború Iránban;

A brit miniszterelnök nem ült fel az amerikai elnök provokatív megjegyzésének, amiért nem engedte, hogy brit bázisokról lőjék Iránt.

Nagy-Britannia további Typhoon vadászgépeket küld Katarba és drónok semlegesítésére is képes Wildcat helikoptereket Ciprusra, míg a Földközi-tengerre küldik a HMS Dragon légvédelmi rombolóhajót – írja a BBC Sir Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki bejelentése nyomán. A kormányfő sajtótájékoztatóján megerősítette, az Egyesült Királyság engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy brit bázisokat használjanak védelmi műveletekhez. Mindeközben a brit kormány folyamatosan menekíti ki polgárait a Közel-Keletről, a Perzsa-öböl menti térségből. Adataik szerint eddig 140 ezer ember regisztrált, hogy igénybe venne kormányzati segítséget.

Sir Keir Starmer közölte, hogy eddig 4000 ember érkezett vissza az Egyesült Királyságba kereskedelmi járatokkal, Ománból pedig felszált az első, kormány által bérelt repatriáló járat. Arra a kérdésre, hogy mennyire ártott a hagyományos amerikai-brit kapcsolatnak, hogy Donald Trump bírálta őt, és gúnyosan megjegyezte, hogy nem egy Winston Churchill, Starmer szerint a két ország különleges kapcsolata most is működik.

Az amerikai elnök megjegyzésére – amely annak szólt, hogy a brit kabinet komoly vita után nem engedélyezte számukra katonai bázisaik használatát az Irán elleni légicsapásokhoz –, csak annyit mondott, hogy Trumpnak az Egyesült Államok érdekében, neki pedig az Egyesült Királyság érdekében kell meghoznia a helyes döntéseket.

Eközben a jelentések szerint a kaukázusi térségben tovább nőtt a feszültség. Azerbajdzsán ugyanis lezárta a légterét délen az iráni dróntevékenységre hivatkozva. Adataik szerint négy iráni drón repült be a légterükbe. Az azeri kormány, ahogy arról beszámoltunk, korábban azzal vádolta Iránt, hogy drónokkal támadta meg Nahcseván régióját, egy Iránnal és Örményországgal határos autonóm exklávét. Az iráni illetékesek ezt tagadták, és azt állították, hogy drónokat Izrael indította.