Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetségi ügyvivőjét, Szijjártó Péter szerint teljesen elveszítették a józan eszüket

2026-03-05 16:06:00 CET

Gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük – állapította meg a külügyminiszter.

Az ukránok gyakorlatilag teljesen elveszítették a józan eszüket, elveszítették a józan ítélőképességüket, ha még őszintébben akarnék fogalmazni, az ukránoknak gyakorlatilag elgurult a gyógyszerük – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A tárcavezető hozzátette: azok után, hogy tegnap két magyar embert – akiket az ukránok erőszakkal vittek el a háborúba, akik kis híján meghaltak a frontvonalon – hazahoztak az orosz hadifogságból és megmentették az életüket, az ukránok reklamálnak, balhéznak.

– Mára berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, hogy a felháborodásuknak hangot adjanak azok után, hogy két magyar embernek az életét megmentettük. Legyen világos üzenet az ukránoknak, hagyják békén a magyar embereket! Hagyják békén azokat az embereket, akiket ők vittek el erőszakkal a háborúba, és akiket mi megmentettünk! Szálljanak le róluk, semmi közük ezekhez az emberekhez!

– fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó leszögezte, továbbra is azon lesznek, hogy minden magyar embernek, aki bajba kerül, segítséget nyújtsanak, és hogy Magyarországot kívül tartsák ezen a háborún.

Az ukrán hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzs korábban a Telegram-oldalán azt írta, szerinte a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, hogy Oroszország átadott két hadifoglyot Magyarországnak. A testület elítélte a lépést, amelyet orosz provokációnak tekint. Értékelése szerint a Putyin-rezsim háborús bűncselekményeinek támogatása, valamint az ukrán hadifoglyok életével való manipuláció a nemzetközi bíróságok értékelése alapján az Ukrajna elleni, ki nem provokált agresszióban való részvételnek minősül.

„Felszólítunk minden, ebben a provokációban érintett felet, hogy mondjon le jogellenes szándékairól, és haladéktalanul biztosítsa az Oroszország agressziója következtében fogságba esett ukrán katonák jogainak tiszteletben tartását. Egyúttal követeljük, hogy adjanak teljes körű tájékoztatást a fogságban lévő ukrán állampolgárok egészségi állapotáról, és biztosítsák, hogy Ukrajna felhatalmazott képviselői meglátogathassák országunk megvédőit” – fogalmazott az ukrán koordinációs törzs, amely kitért arra is, folyamatosan azon dolgozik, hogy kiszabadítsa az orosz fogságból Ukrajna állampolgárait, valamint azokat a személyeket is, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek.