A Mészáros-birodalom cégei fejezik be a kecskeméti egyetem campusát

2026-03-05 17:17:00 CET

Az eljárást a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. nyerte el.

A Kecskeméten évek óta épülő, majd pénzügyi botrány miatt félbemaradt egyetemi campus befejezésére írt ki közbeszerzést a Neumann János Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Wepmark Holding Kft. Az eljárást végül a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. nyerte el: a két cég konzorciuma nettó 19,5 milliárd forintért fejezheti be az „Intelligens Campus Oktató-Kutató Központ és Kollégium” beruházás második ütemét – írja a hvg.hu.

A ZÁÉV többségi tulajdonosa Mészáros Lőrinc, a konzorciumi partner Fejér-B.Á.L. Zrt. pedig a Mészáros-család vállalata. Az eljárásra a nyertes konzorciumon kívül csak a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. adott ajánlatot.

A beruházás a kecskeméti egyetemi campusfejlesztés második ütemének lezárását jelenti. A portál összefoglalója szerint a közbeszerzési dokumentáció alapján a kivitelezőnek

egy 4597 négyzetméteres irodaépületet és 10 768 négyzetméter alapterületű kollégiumi épületeket kell befejeznie,

meg kell építenie egy gyalogos felüljáró hidat,

és el kell végeznie a campushoz kapcsolódó külső területek rendezését.

A Kecskeméti Egyetem mögött álló Neumann János Egyetemért Alapítvány 2020–2021-ben 144 milliárd forint állami támogatást kapott egy új campus, egy úgynevezett „tudásváros” fejlesztésére. Az alapítvány kuratóriuma – amelyet akkor Csizmadia Norbert, a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti alapítvány kuratóriumi elnöke vezetett – úgy döntött, hogy a pénz nagy részét kölcsönadja a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt.-nek.

A portál felidézi, összesen 127,5 milliárd forint került az Optima kezelésébe, amely a pénzt különböző befektetésekbe helyezte, többek között a varsói tőzsdén jegyzett lengyel ingatlanvállalat, a Globe Trade Centre (GTC) részvényeibe. Ezek értéke azóta jelentősen csökkent, így a campusépítésre szánt források egy része elveszett, a beruházás pedig egy időre leállt. A campus második ütemét eredetileg az Optima egyik cége, a Wepmark kezdte el építeni, amely azonban tavaly félbehagyta a munkát. A vállalatot később a tartozás egy részének elengedéséért cserébe átadták az egyetem alapítványának.

Miután a kölcsönadott pénz visszaszerzése bizonytalanná vált, a kormány 2025 októberében határozatban vállalta, hogy újra biztosítja a campusfejlesztés befejezéséhez szükséges forrásokat.