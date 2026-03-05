Egyesült Államok;visszafizetés;Donald Trump;bírósági döntés;vámháború;

Az amerikai kereskedelmi bíróság szólt, hogy a Trump-adminisztráció fizesse vissza az illegálisan kivetett vámokat

A döntés értelmében mintegy 130 milliárd dollárt kell kamatostul visszafizetni.

Vereséget szenvedett a New York-i szövetségi bíróságon a Trump-adminisztráció: miután a Legfelsőbb Bíróság februárban hatályon kívül helyezte a globális vámháborút indító Donald Trump büntetővámjait, Richard Eaton, az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságának bírája leszögezte, minden bejegyzett importőr jogosult az ítéletből származó előnyökre, azaz a törvénytelenül kivetett vámokat vissza kell fizetni.

Az NBC News szerint az ítélet tisztázza a vámok visszatérítési folyamatának szükségességét, ami a Legfelsőbb Bíróság február 20-i határozatában még nem szerepelt. A testület akkor alkotmányellenesnek minősítette a vámokat, ugyanis a döntés szerint az amerikai elnök nem állapíthat meg és nem módosíthat egyoldalúan vámokat, mivel az adóztatási jogkör a Kongresszust illeti. A fejlemények fényében Ryan Majerus kereskedelmi ügyvéd, korábbi amerikai kereskedelmi tisztviselő arra számít, hogy a Trump-adminisztráció fellebbezni fog, vagy halasztást kér, hogy időt nyerjen.

A törvénytelen vámok révén december közepéig több mint 130 milliárd dollárt szedett be az Egyesült Államok, amit kamatostul kell visszafizetni, ez a Penn Wharton Költségvetési Modell számításai szerint akár mintegy 175 milliárd dollár is lehet. A mostani bírósági döntés elrendelte a vámhatóságok számára, hogy hagyják abba az eljárás alatt álló árukat illetően a vámok beszedését, ha pedig ez már megtörtént, akkor végezzenek újraszámlálást a vámok nélkül.

Barry Appleton jogászprofesszor, a New York-i Jogi Egyetem Nemzetközi Jogi Központjának társigazgatója az ítéletet úgy kommentálta, nagyszerű döntés született az importőrök és a fogyasztók számára, a továbbiakra nézve pedig a bíróságok dolgát is megkönnyíti.

A Trump-adminisztráció korábban lassítani akarta a folyamatot, de ez szintén nem járt sikerrel, így most az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatalnak ki kell találnia egy módszert a visszatérítések lebonyolítására. A nehézség oka az, hogy bár a vámhatóság rutinszerűen visszatéríti a vámokat, ha valamilyen hiba történik, Alexis Early kereskedelmi jogász szerint a rendszert nem tömeges visszatérítésre tervezték, „az ördög az adminisztratív folyamat részleteiben rejlik.”

