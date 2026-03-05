Szijjártó Péter: Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;fenyegetés;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-05 20:10:00 CET

Ez teljesen új helyzet – állapította meg a külügyminiszter.

Minden határon túlmegy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbán Viktor kormányfőt, Magyarországot azonban nem lehet zsarolni, akárhogyan is fenyegetőznek – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Sopronban.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatóján felidézte, az ukrán államfő nemrég úgy nyilatkozott, „majd a katonáik felkeresik a magyar miniszterelnököt, ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai és benne a magyar emberek pénzét”.

– Ez minden határon túlmegy. Ez teljesen új helyzet, amely kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét. Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet

– hangsúlyozta.

Minket, magyarokat – folytatta – zsarolni nem lehet. – Akármivel fenyegetőzik is Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk azt engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és akárhogyan, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért csak őmiattuk – tette hozzá.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy az ukrán elnök a Tisza Párt szövetségese, hiszen a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz tartozásnak pedig feltétele az Ukrajna-pártiság.

– Az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek – vélekedett. Végül leszögezte, Volodimir Zelenszkij fenyegetőzése kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is, amely Ukrajna szövetségese itt Magyarországon.

– Akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, és ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban

– összegzett a miniszter.

Mint arról mi is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij az Unian tudósítása szerint egy munkamegbeszélést követő sajtótájékoztatóján egy nem is annyira burkolt fenyegetést is megfogalmazott Orbán Viktor részére, amikor úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót vagy a 90 milliárd első részletét, és az ukrán katonáknak lesznek fegyvereik. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Erre reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közölte: „senkit, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető sem. Sem a leköszönő Orbán-kormányt, sem a leendő Tisza-kormányt, egyetlen egy magyart sem”. Emellett felszólította az ukrán elnököt arra, tisztázza a szavait, és ha tényleg ezt mondta, akkor vonja azt vissza.

Orbán Viktor mai, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elmondott beszédében egyébként ugyancsak durva, háborús hangvételű üzengetésbe kezdett: „Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni. (...) Győzni fogunk és erőből fogunk győzni” – közölte a miniszterelnök.