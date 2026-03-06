Lengyel külügyminiszter: Megették a zebrákat, ellopták a pénzt

Lengyelország;pénzszállító;Radoslaw Sikorski;ukránok;

2026-03-06 13:24:00 CET

Radosław Sikorski az ukrán pénzszállítók elleni magyar hatósági akcióra reagált.

Megették a zebrákat, ellopták a pénzt - így reagált Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra, hogy a magyar hatóságok elfogtak hét ukrán állampolgárt pénzmosási gyanú címén, két páncélozott, Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító autót megállítva.

Mint korábban hírt adtunk róla, a történtekről először az ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást. Andrij Szibiha szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Közölte, mindannyian az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt van egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok is. Emellett megállítottak két páncélozott pénzszállító autót, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az adóhatóság hangsúlyozta, a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később azt közölte, hogy az ukrán személyeket kiutasítják az országból.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint „gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás”. A történtek miatt Szibiha hivatalos diplomáciai jegyzékben követelte azonnali szabadon bocsátásukat, emellett az Európai Unióhoz fordult, hogy világos jogi értékelést adjon a magyar hatóságok általa törvénytelennek minősített lépéseiről.

Az ukrán külügyi tárca később azt is közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. A tárca azt kéri, az utazók részesítsenek előnyben más tranzitútvonalakat, és ne Magyarország területén keresztül közlekedjenek. Egyúttal felhívta az ukrán és az európai vállalkozások figyelmét arra a kockázatra, hogy Magyarország területén önkényes vagyoneltulajdonítás történhet, és azt javasolja, hogy ezekkel a kockázatokkal számoljanak minden, az országban folytatott bármely üzleti tevékenység tervezésekor.