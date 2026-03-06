A Kutyapárt is összeszedte az aláírásokat a listaállításhoz

választás;ajánlások;Kutyapárt;

2026-03-06 13:35:00 CET

Az utolsó napon ugyan, de végül meg lett a 71 körzet.

Összegyűjtötte az országos lista állításához szükséges aláírásokat a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is – értesítette lapunkat Nagy Dávid pártigazgató. A rendelkezésre álló idő utolsó napján lett meg a pártnak 71 körzetben a kellő mennyiségű ajánlás, így öt pártlistára már biztosan lehet szavazni az áprilisi választáson.

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt már az első nap leadta az aláírásokat mind a 106 körzetben. A Mi Hazánk kicsit később, de nekik sem okozott különösebb gondot az aláírásgyűjtés. A Demokratikus Koalíciónak a héten lett meg a listaállításhoz szükséges 71 körzet, azt ígérték péntekig összegyűjtik az összes választókerületben a szükséges ajánlásokat, a publikus információk alapján ez egyelőre még nem sikerült nekik.

A Szolidaritás pártja-Munkáspárt koalíció és a Jobbik még reménykedhet a listaállításban.

Az aláírásokat pénteken 16 óráig lehet leadni.