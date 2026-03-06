Elítélte Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését az Európai Bizottság, csillapodásra szólította fel az ukránokat és a magyarokat is

Oroszország;Európai Bizottság;Ukrajna;fenyegetés;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-06 14:36:00 CET

Az ilyen retorika nem segíti elő a közös célok elérését – jelentette ki Olof Gill bizottsági szóvivő.

Elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij szavait az Európai Bizottság. – Az Ilyen nyelvezet elfogadhatatlan, nem fenyegethetnek uniós tagállamokat – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője. Az Európai Bizottság válasza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki megjegyzésére érkezett, amely szerint ha Orbán Viktor nem mond le a vétófenyegetésről az 90 milliárd eurós hitel ügyében, akkor ő megadja a címét az ukrán katonáknak.

„Most sok az eszkalálódó és gyújtó retorika. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen retorika nem segíti elő a közös célok elérését – jelentette ki Olof Gill. A szóvivő nem kívánta külön kommentálni Magyar Péter reakcióját, aki felszólította az Európai Bizottságot, szüntessen meg minden kapcsolatot Ukrajnával, amíg Volodimir Zelenszkij nem kér bocsánatot.

A szóvivő hangsúlyozta, kapcsolatban vannak Magyarországgal és Ukrajnával is, és szerinte a cél, hogy mindenki nyugodjon meg, mérsékelje a retorikát, és valósítsa meg közösen a korábban említett célkitűzéseket. Ezek a célkitűzések a háború befejezése és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel mielőbbi célba juttatása, amit Orbán Viktor utolsó pillanatban blokkolt.

A szóvivő szerint az Európai Bizottság mindent megtesz a tagállamok energiabiztonságának szavatolásáért. Az ukrán-magyar konfliktus központjában hivatalosan a Barátság kőolajvezeték javítása áll, amelynek állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Míg a szlovák és magyar kijelentések szerint a 2026. január 27-i orosz támadás óta már helyreállították a vezetéket, és Ukrajna képes lenne elindítani az orosz kőolajszállításokat, ha akarná. Ukrajna azonban azt állítja, még időbe telik a javítás.

Csütörtökön a Bloomberg hírügynökség azt írta, az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy pénzzel támogassa a vezeték helyreállítási munkálatait. A Népszava információi szerint gondolkodnak a lehetőségről, de biztosat még nem lehet tudni.