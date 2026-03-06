Elítélte Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését az Európai Bizottság, csillapodásra szólította fel az ukránokat és a magyarokat is

Elfogadhatatlannak nevezte Volodimir Zelenszkij szavait az Európai Bizottság. – Az Ilyen nyelvezet elfogadhatatlan, nem fenyegethetnek uniós tagállamokat – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője. Az Európai Bizottság válasza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki megjegyzésére érkezett, amely szerint ha Orbán Viktor nem mond le a vétófenyegetésről az 90 milliárd eurós hitel ügyében, akkor ő megadja a címét az ukrán katonáknak.
„Most sok az eszkalálódó és gyújtó retorika. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen retorika nem segíti elő a közös célok elérését – jelentette ki Olof Gill. A szóvivő nem kívánta külön kommentálni Magyar Péter reakcióját, aki felszólította az Európai Bizottságot, szüntessen meg minden kapcsolatot Ukrajnával, amíg Volodimir Zelenszkij nem kér bocsánatot.Magyar Péter leszögezte, egy magyart sem fenyegethet egy külföldi állami vezető semOrbán Viktor Ukrajnáról: Semmilyen paktumot nem kötök, le fogjuk őket verni, erőből fogunk győzni
A szóvivő hangsúlyozta, kapcsolatban vannak Magyarországgal és Ukrajnával is, és szerinte a cél, hogy mindenki nyugodjon meg, mérsékelje a retorikát, és valósítsa meg közösen a korábban említett célkitűzéseket. Ezek a célkitűzések a háború befejezése és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel mielőbbi célba juttatása, amit Orbán Viktor utolsó pillanatban blokkolt.Barátság kőolajvezeték: Orbán Viktor levelet írt, a tényfeltáró küldöttségért visszatáncolhat Ukrajna támogatásának a vétójától„Orbán Viktor a föld alá lát?” – Volodimir Zelenszkij kimondta, nem akarja helyreállítani a kőolajszállítást a Barátságon Magyarország és Szlovákia felé
A szóvivő szerint az Európai Bizottság mindent megtesz a tagállamok energiabiztonságának szavatolásáért. Az ukrán-magyar konfliktus központjában hivatalosan a Barátság kőolajvezeték javítása áll, amelynek állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Míg a szlovák és magyar kijelentések szerint a 2026. január 27-i orosz támadás óta már helyreállították a vezetéket, és Ukrajna képes lenne elindítani az orosz kőolajszállításokat, ha akarná. Ukrajna azonban azt állítja, még időbe telik a javítás.Az ukránok szóltak, hogy a közeljövőben nem fog újraindulni a Barátság kőolajvezetéken
Csütörtökön a Bloomberg hírügynökség azt írta, az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy pénzzel támogassa a vezeték helyreállítási munkálatait. A Népszava információi szerint gondolkodnak a lehetőségről, de biztosat még nem lehet tudni.Orbán Viktor megsértődött az ukrán elnökre, levelet írt Ursula von der Leyennek