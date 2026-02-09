Magyar Péter: Megdobálták és rúgták a Tisza Párt önkénteseit, mindkét esetből feljelentés lett

A Fidesz gyűlöletkeltésének termése: a Békés megyei Geszten megdobálták a Tisza önkénteseinek gépkocsiját, Kaposváron pedig megrugdosták az önkéntesünket - közölte Magyar Péter a Facebookon.
A Tisza Párt elnöke közölte, hogy mindkét esetben feljelentést tettek, egyben köszönetet mondott az önkéntesek kitartásáért. „Baltával, lefejezéssel és késeléssel fenyegetés, rugdosás, verbális és fizikai megfélemlítés. Egy hét alatt ezt érte el Orbán Viktor az uszításával és a gyűlöletkeltő, hamisított videóival” - írta.
Ami a lefejezést illeti, azzal a fideszes Cigány Közösségek Szövetségének nemzetiségi képviselője, Kovács János fenyegette meg nyíltan, kamera előtt Magyar Pétert, majd törölte a Facebookról a videót. Baltával Debrecenben támadták meg a tiszás aktivistákat, a történteket Papp László, a város fideszes polgármestere is elítélte.