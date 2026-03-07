Az NVB szombaton nyilvántartásba vette a Tisza és a kétfarkúak országos listáját is, úgy tűnik, egy párt az utolsó pillanatban bukja az indulást

Három országos pártlistát – Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt), Magyar Kétfarkú Kutya Párt, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt – vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szombat délutáni ülésén a kérelmek sorrendjében.
Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthatott országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthatott. Az országos lista bejelentésének határideje szombat 16 óra volt. A határidőig hét pártlistát jelentettek be.
Az NVB szombat délutáni ülésén négy benyújtott lista nyilvántartásba vétele ügyében döntött. Mivel megfelelt az országoslista-állítás feltételeinek, ezért nyilvántartásba vette a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, valamint A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt közös pártlistáját. A Tea Párt Közösség országos listájának nyilvántartásba vételét – mivel a párt nem felelt meg az országoslista-állítás feltételeinek – az NVB elutasította.Hét országos pártlistát jelentettek be a határidőig, legfeljebb ennyien lehetnek majd a szavazólapon
A három országos pártlista nyilvántartásba vételéről és a Tea Párt Közösségének az elutasításáról szombaton 19 óra 22 perckor jelent meg a hír MTI-ben, három perccel később, 19 óra 25 perckor pedig az, hogy NVB kisorsolta, hogy a 2026. április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon. Utóbbi hírben a politikai alakulatok között a Tea Párt Közösség még szerepel, mégpedig a második helyen, közvetlenül a Tisza Párt előtt:
Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
(Tea Párt Közösség,)
Tisztelet és Szabadság Párt,
Mi Hazánk Mozgalom,
Demokratikus Koalíció,
A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt,
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt.
Az országos pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a megszerezhető mandátumok száma, azaz maximálisan 279. A Tisza Párt listáján 185 jelölt szerepel, a listát Magyar Péter pártelnök vezeti. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáján 63 jelölt van, a listát Nagy Dávid pártigazgató, újpesti önkormányzati képviselő vezeti. A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkárpát közös listáján 14 jelölt van és Székely Sándor, a Szolidaritás elnöke vezeti.„Jó napot, a Fidesz-irodából küldtek, hogy jöjjek nektek aláírni”
Az NVB korábban
már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom önálló listáját, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Népárt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció önálló listáját.
Az országos listáról a 93 kiadható mandátumot a pártlistákra leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján osztják ki. Az országos listán a mandátumok kiosztásának alapja a pártlistákra, illetve a nemzetiségi listákra leadott szavazat, valamint az egyéni választókerületekből származó töredékszavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be.
Töredékszavazatnak minősül a vesztes jelöltek összes szavazata, valamint a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.
Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el (ötszázalékos küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.
Az NVB határozatai nem jogerősek, három napon belül lehet jogorvoslattal élni ellenük a Kúriánál.
A jelölőszervezetek az országos listájuk nyilvántartásba vételének jogerőssé válását követően egy-egy tagot delegálhat az NVB-be. Az így megbízott tagok azonban nem rendelkeznek szavazati joggal, az NVB ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.