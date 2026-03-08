Venezuela;kőolaj;Egyesült Államok;Kuba;Donald Trump; Delcy Rodríguez;

Donald Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozón (Shield of the Americas Summit)

Az Egyesült Államok hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt

Donald Trump megerősítette, Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel.

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump.

Az amerikai elnök Floridában a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel.

– Remek munkát végez velünk közösen

– fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy az amerikai-venezuelai együttműködés révén a dél-amerikai ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból, amiből az Egyesült Államok is részesedik.

Donald Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozó (Shield of the Americas Summit) résztvevői előtt arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok és Venezuela arany- és egyéb ásványkincsek kereskedelmét érintő megállapodást kötött, ami elősegíti a dél-amerikai ország bányatermékeinek értékesítését. Hozzátette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által kibocsátott engedély megtiltja a Minerven, a venezuelai állami aranybányászati társaság számára, hogy üzletet folytasson iráni, észak-koreai, kínai és orosz vállalkozásokkal, valamint magánszemélyekkel.

Donald Trump elnök szavai szerint

hamarosan Kubában is a venezuelaihoz hasonló „hatalmas változások” jöhetnek.

Megállapította, hogy Kuba a végét járja, meg „nincs pénzük és nincs olajuk”.

Az Amerika Pajzsa nevű kezdeményezést Donald Trump hívta életre, és a latin-amerikai kábítószer-kereskedő kartellek felszámolására irányul a kontinens országainak részvételével. Az amerikai elnök a teljes kontinensre kiterjedő együttműködést az Iszlám Állam megsemmisítésére az elmúlt évtizedben alakult nemzetközi koalícióhoz hasonlította.

A Floridában tartott csúcstalálkozón részt vett az amerikai kontinens számos államának vezetője, ugyanakkor Brazília, Mexikó és Kolumbia vezetői távol maradtak.

