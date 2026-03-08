Megvan, ki lehet Ali Hamenei utódja, máris megfenyegette Izrael

Irán;Bejrút;Libanon;Izrael;Egyesült Államok;Teherán;Ali Hamenei;háború Iránban;

2026-03-08 11:45:00 CET

Donald Trump szerint „megtizedelték” az iráni rezsimet, az iráni elnök pedig közölte, minél nagyobb nyomást gyakorolnak rájuk, a válasz annál erősebb lesz.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Izrael „megtizedelte” az iráni rezsimet. A The Guardian tudósítása alapján az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, újságírói kérdésekre válaszolva az amerikai csapatok szárazföldi bevetésének lehetőségét nyitva hagyta.

Az amerikai elnök korábban még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba Irán ellen, és az országot a „Közel-Kelet vesztesének” nevezte. Egyben megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a „teljes összeomlás” jön.

Maszúd Peszeskján iráni elnök eközben leszögezte, országa nem fog könnyen meghajolni a megfélemlítés és az agresszió előtt.

– Amikor támadás ér minket, nincs más választásunk, mint válaszolni. Minél nagyobb nyomást gyakorolnak ránk, annál erősebb lesz a válasz

– jelentette ki.

A Mer iráni hírügynökség szerint vasárnap Mohamadmehdi Mirbakeri ajatollah, a Szakértők gyűlésének tagja arról számolt be: többé-kevésbé többségi konszenzus született arról, ki lesz a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah utódja. Ugyanakkor „náhány akadályt” még el kell hárítani a folyamat érdekében.

Az izraeli hadsereg a BBC szerint ezzel összefüggésben arra figyelmeztette Iránt: Ali Hamenei utódját is üldözni fogja.

Libanonban legkevesebb 16 ember meghalt izraeli támadásokban, négyen egy bejrúti szállodában történt robbanásban, 12-en dél-libanoni csapásokban vesztették életüket. Izrael közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.

Az iráni fővárosban, Teheránban és környékén az Egyesült Államok és Izrael éjszaka négy olajraktárat és egy logisztikai központot támadott. Az MTI azt írja, egy iráni tisztviselő közlése alapján a támadásokban négy ember meghalt. Az öt létesítmény megrongálódott, de a tüzet „ellenőrzés alatt tartják”. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói szerint az olajraktárakat ért támadások miatt keletkezett tűz füstje éjszaka elborította az iráni főváros égboltját, és még kora reggel is fekete füst borult Teheránra.

Dubajban egy autó sofőrje életét vesztette, amikor egy elfogott rakéta törmelékei a járművére zuhantak. Az emírségek hatóságai szerint az eset az al-Barsa városnegyedben történt, az áldozat egy ázsiai származású férfi volt.