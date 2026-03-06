Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy hívja össze a parlament nemzetbiztonsági bizottságát az orosz katonai hírszerzők miatt

Budapest;Orbán Viktor;Országgyűlés;nemzetbiztonsági bizottság;parlamenti választás;befolyásolás;orosz hírszerzés;összehívás;Magyar Péter;

2026-03-06 21:05:00 CET

Az oroszok befolyásolni akarják a parlamenti választást.

Magyar Péter a Nagyigmándon és Győrújbaráton tartott kampányeseményein is felszólította Orbán Viktort, hogy hívja össze az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát – írja a Telex a Tisza Párt elnöke országjárásának a Komárom-Esztergom megyei és a Győr-Moson-Sopron megyei állomásairól szóló tudósításában. Magyar Péter VSquare lapunkban is megjelent értesülése mellett arról beszélt, hogy már több helyről is megerősített információk szerint is diplomáciai fedésben megérkezett az orosz nagykövetségre az orosz katonai hírszerzés (GRU) csapata.

Felszólítom Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy haladéktalanul hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot, adjanak nekünk is, mint legnagyobb ellenzéki pártnak, leendő kormánypártnak pontos információkat, és tájékoztassák a magyar embereket is, hogy mi folyik itt. Miért vannak idehelyezve, a GRU-s emberek, milyen módon akarják befolyásolni a magyar választásokat – jelentette ki a Tisza Párt elnöke, tévesen azt állítva, hogy az oroszok egyike Szergej Kirijenko, az orosz állami nukleáris óriás, a Roszatom egykori vezetője, Vlagyimir Putyin kabinetvezető-helyettese.

Az ellenzéki vezető szerint Magyarországnak a NATO-hoz kellene fordulnia az ügyben, mert az orosz katonai titkosszolgálat embereit azzal a céllal küldték ide, hogy az orosz érdekeknek megfelelően befolyásolják a magyarországi parlamenti választást. Már csak azért is követelte a nemzetbiztonsági bizottság összehívását, hogy kiderüljön: Orbán Viktor hívta-e be az oroszokat, maguktól jöttek, vagy félúton van az igazság.

Magyar Péter kiemelte, hogy a provokáció, a háborús pszichózis, a félelemkeltés egyedül a Fideszt és Orbán Viktor hatalomban tartását szolgálja, az ő érdekük. – Elutasítjuk ezt a fajta politikát, és mindenkit nyugalomra intek – szólította fel a tábort, azt kérve, hogy senki ne üljön fel ennek a provokációnak”. Győrújbaráton a gyűlés részvevői a pártelnök szavaira „ruszkik haza” skandálással reagáltak.