Megrovást kapott a fideszes többségű közgyűléstől Pintér Bence győri polgármester

Megrovásban részesítette Pintér Bence győri polgármestert a fideszes többségű közgyűlés – számol be a 24.hu.
Mint írják, az észak-dunántúli megyeszékhely hétfői rendkívüli közgyűlésének egyetlen napirendi pontja egy fegyelmi eljárás volt, melyet Borsi Róbert fideszes képviselő kezdeményezésére indítottak Pintér Bencével szemben, mert a kormányhivatali vizsgálat szerint a városvezető több ízben megsértette a zárt ülésre vonatkozó szabályokat azzal, hogy nyilvánosságra hozott titkos szavazásra vonatkozó információkat.Pintér Bence: Egyesíti a rendőrség a győri városrendészetnél zajló nyomozásokat
Borsi a fegyelmi eljárás lefolytatására vizsgálóbizottság létrehozását javasolta, amelynek két fideszes – Boncsarovszky Péter és Borsi Róbert – tagja mellett az a Fodor Roland lett az elnöke, aki 2019-ben még az ellenzéki összefogás színeiben indult, de a választás során elárulta azt.
A lap információ szerint a fegyelmi eljárás tárgya a 2025. szeptember 30-i közgyűlés zárt részére vonatkozott, amelyen a győri városrendészet intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázatot tárgyalták, de a tavaly februári és áprilisi közgyűlésen is történt olyan, hogy zárt ülésről származó információkat osztott meg a városvezető.
A háromtagú fegyelmi testület tett javaslatot a szankcióra. A 22 képviselőből 16 jelent meg a közgyűlés, mely a fegyelmi vétséget megállapította, és megrovásban részesítette Pintért, aki családi okokra hivatkozva indokolva előzetesen jelezte távolmaradását. A lap megjegyzi, a megrovás nem jár jogi következményekkel.Büntetőeljárás indult, már nyomoznak a győri lakáspénz miatt Pintér Bence polgármester feljelentése után „Hol van a pénz?” – Megtelt tüntetőkkel a győri Bécsi kapu tér, sokan tudni szeretnék, hová tűnt az 1,7 milliárd forint a fideszes lakáskasszából