Megrovást kapott a fideszes többségű közgyűléstől Pintér Bence győri polgármester

Győr;megrovás;Pintér Bence;

2026-03-09 12:17:00 CET

A győri polgármesterrel szemben azért indult fegyelmi eljárás, mert a kormányhivatali vizsgálat szerint a városvezető megsértette a zárt ülésre vonatkozó szabályokat azzal, hogy nyilvánosságra hozott titkos szavazásra vonatkozó információkat.

Megrovásban részesítette Pintér Bence győri polgármestert a fideszes többségű közgyűlés – számol be a 24.hu.

Mint írják, az észak-dunántúli megyeszékhely hétfői rendkívüli közgyűlésének egyetlen napirendi pontja egy fegyelmi eljárás volt, melyet Borsi Róbert fideszes képviselő kezdeményezésére indítottak Pintér Bencével szemben, mert a kormányhivatali vizsgálat szerint a városvezető több ízben megsértette a zárt ülésre vonatkozó szabályokat azzal, hogy nyilvánosságra hozott titkos szavazásra vonatkozó információkat.

Borsi a fegyelmi eljárás lefolytatására vizsgálóbizottság létrehozását javasolta, amelynek két fideszes – Boncsarovszky Péter és Borsi Róbert – tagja mellett az a Fodor Roland lett az elnöke, aki 2019-ben még az ellenzéki összefogás színeiben indult, de a választás során elárulta azt.

A lap információ szerint a fegyelmi eljárás tárgya a 2025. szeptember 30-i közgyűlés zárt részére vonatkozott, amelyen a győri városrendészet intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázatot tárgyalták, de a tavaly februári és áprilisi közgyűlésen is történt olyan, hogy zárt ülésről származó információkat osztott meg a városvezető.

A háromtagú fegyelmi testület tett javaslatot a szankcióra. A 22 képviselőből 16 jelent meg a közgyűlés, mely a fegyelmi vétséget megállapította, és megrovásban részesítette Pintért, aki családi okokra hivatkozva indokolva előzetesen jelezte távolmaradását. A lap megjegyzi, a megrovás nem jár jogi következményekkel.