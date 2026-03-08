Ukrajna pénzét és az aranyát követeli az Orbán-kormánytól, megszólalásra kéri az európai szövetségeseit

Orbán-kormány;Ukrajna;Andrij Szibiha;ukrán pénzszállítók;

2026-03-08 22:02:00 CET

A TEK három napja csapott le az ukrán pénzszállítókra.

„Ma van a harmadik napja, hogy a magyar hatóságok fényes nappal kiraboltak két, Ausztriából érkező ukrán páncélozott banki járművet, fényes nappal pénzt, valamint nemesfémeket loptak el” - írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en, hozzáfűzve, Ukrajna megszólalásra kéri az európai szövetségeseit az ügyben.

Az ukrán tárcavezető emlékeztetett, hogy ez a pénz nem Magyarországhoz és nem is annak kormányához tartozik, hanem az ukrán állami tulajdonú Oscsadbanké, azaz az ukrán adófizetőké. „Követjük a pénz azonnali visszaszolgáltatását és Európa-szerte sürgetjük e példa nélküli állami banditizmus és zsarolás elítélését” - fogalmazott Andrij Szibiha.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, csütörtökön a TEK lerohant és elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az ukránokat, az állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak. A NAV közleménye szerint az előállítottak közt volt az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasították az országból, ami már csak azért is furcsa, mert ha a pénzszállítók valóban pénzmosási gyanúba kerültek volna - miként az a hivatalos magyar állításban szerepel - úgy ezt nem tehették volna meg. A pénzt ugyanakkor azóta sem adták vissza.

A történtek után kijevi külügyi tárca közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. Ezt követően Andrij Szibiha bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezethet be a történtek miatt Magyarország ellen, egyben felszólította az Orbán-kormányt, hogy fejezze be Ukrajna belerángatását a magyar belpolitikába és a választási kampányba. Az ukrán rendőrség emberrablás és túszejtés miatt indított büntetőeljárást a magyar hatóságok lépései után.