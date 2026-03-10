21 Kutatóközpont: Vezet a Tisza Párt jelöltje Óbuda-Békásmegyeren, ahol Szabó Tímea függetlenként indul újra

Fidesz;közvélemény-kutatás;párbeszéd;Óbuda-Békásmegyer;Szabó Tímea;Tisza Párt;

2026-03-10 13:47:00 CET

A hivatalban lévő párbeszédes képviselő csak 17 százalékot kapna jelen állás szerint.

Igen jelentős az előnye Boda Nikolettának, a Tisza Párt jelöltjének Budapest 11-es választókerületben. A körzetet 2022-ben megnyerő párbeszédes Szabó Tímea várhatóan csak a harmadik helyre futhat be - derül ki a 21 Kutatóközpont 700 fős közvélemény-kutatásának eredményeiből, amit a hvg.hu ismertetett.

A körzetben erős ellenzéki többség van, a felmérés szerint a Tisza Párt a teljes népesség körében 48, a Fidesz 23 százalékon áll. A Demokratikus Koalíció 5, a Mi Hazánk és a Kutyapárt 3-3 százalékra számíthat jelen állás szerint. 17 százalék nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A pártválasztók körében a Tisza 57 százalékon van, a Fidesz 28 százalékkal rendelkezik. A DK 6, a Mi Hazánk és a Kutyapárt 4-4 százalékon áll ebben az összevetésben. A részvételüket biztosra mondó választópolgárok között még nagyobb a Tisza előnye: 62 százalékon áll, szemben a Fidesz 25 százalékával, a DK 5 százalékával, a Mi Hazánk 4 százalékával és a Kutyapárt 3 százalékával.

Boda Nikoletta győzelmi esélyeit ugyan nehezíti, hogy Szabó Tímea újraindul a körzetben, de a felmérés eredményei szerint a párbeszédes politikus érdemben így sem tud labdába rúgni. A Tisza Párt jelöltje a jelöltválasztók között 44, a részvételüket biztosra mondó jelöltválasztók között 48 százalékos támogatottsággal bír, a hivatalosan függetlenként induló párbeszédes politikus pedig mindkét viszonyítási alapon csak 17-17 százalékon áll. Jelen állás szerint több voksot kapna nála a fideszes Gyepes Ádám is, akire a választók 26, a biztos szavazó jelöltválasztók 25 százaléka voksolna. Az összes többi jelöltre együttvéve 5, a részvételüket biztosra mondók 3 százaléka szavazna, ebbe a jobbikos Z. Kárpát Dániel is beletartozik.

Korábban a Publicus közölt egy felmérést, amely arról szólt, hogy Budapest 4-es körzetében is simán kikapna a 2022-ben győzedelmeskedő óellenzéki jelölt, a Párbeszéd frakcióvezetője, Tordai Bence a tiszás Koncz Árontól.