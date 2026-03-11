Új útvonalakat keresnek az ukrán bankok a pénzszállítók lefoglalása után

pénzpiac;Ukrajna;bankok;pénzszállítás;ukrán pénzszállítók;

2026-03-11 10:15:00 CET

Nem merik Magyarországon keresztül szállíttatni a pénzüket, az ukrajnai pénzintézetek egy része az ellátás szüneteltetését is mérlegeli.

Ukrajna pénzintézetei új útvonalakat keresnek, egy részük pedig akár szünetelteti is az ellátást azután, hogy a magyar hatóságok lekapcsolták múlt héten az ukrán állami Oscsadbank több tízmillió eurót és dollárt, illetve 9 kilogrammnyi aranyrudat szállító járműveit a hét kísérőjükkel együtt – írja pénzpiaci forrásaira hivatkozva a Strana.today, számol be a 444.

Az ukrán ellenzéki lap emlékeztet: az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta, tehát több mint négy éve közúton viszik a készpénzt és az aranyat az ukrán pénzintézetek az országba, mivel a teljes légtérzár miatt első helyen a Kijev melletti boriszpoli, valamint a többi repülőtér is kiesett a lehetőségek közül.

Az ukrán piacot elsősorban az osztrák Raiffeisen Bank látta el ezekkel az eszközökkel, ami kézenfekvővé tette, hogy a járművek Magyarországon – valamint kisebb részben Szlovákián – haladjanak keresztül, a magyar útvonal azonban a múlt heti fejlemények után veszélyessé vált. A Strana azt írja, az ukrán nemzeti bank is igyekszik a pénzintézetek segítségére lenni, csak március 9-10-én 200 millió dollárt és 115 millió eurót kínált fel készpénzben.

Március 5-én Magyarországon feltartóztatták az Oscsadbank készpénzszállító szolgálatának két páncélozott járművét. A járművek hét alkalmazottal, 40 millió amerikai dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm banki arannyal haladtak át az országon. A szállítmány devizát és banki nemesfémeket tartalmazott, és az Oscsadbank, valamint a Raiffeisen Bank International (Ausztria) közötti nemzetközi megállapodás alapján történt a szállítás.

A háború ötödik éve tartó orosz agresszió miatt Ukrajna euróhoz és dollárhoz készpénzben kizárólag szárazföldi útvonalon juthat. Az Oscsadbank és több kereskedelmi bank is úgy véli, hogy a lefoglalt szállítmány teljesen legálisan tartott Ukrajnába, előbbi a két páncélozott jármű és a bennük szállított értékek visszaadását követelte. A pénzintézet sajtószolgálata szerint a szállítmányt kísérő hét alkalmazott visszatért Ukrajnába, a bank tulajdonát azonban továbbra is visszatartják. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Magyarországon áthaladó pénzszállító elleni fellépést a minap banditizmusnak nevezte.