Találat ért egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban, három matróz eltűnt

Thaiföld;Egyesült Arab Emírségek;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-03-11 13:53:00 CET

A legénység húsz tagját kimentették.

Ismeretlen eredetű lövedékek találtak el egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység húsz tagját sikerült kimenekíteni, de három ember eltűnt – jelentette be szerdán a thaiföldi közlekedési minisztérium.

A legénység húsz tagja mentőcsónakkal tudta elhagyni a hajót, őket az ománi haditengerészet mentette meg és szállította Haszab városba.

A tárca tájékoztatása szerint robbanás történt a hajó tatjában, és tűz ütött ki a motortérben, ahol a három eltűnt matróz tartózkodott.

A Precious Shipping tengeri szállítmányozási vállalat Mayuree Naree nevű hajója az Egyesült Arab Emírségekből indult útnak szerda hajnalban, és a délelőtti órákban érte a támadás a Hormuzi-szorosban. Az eset körülményeit vizsgálják – közölte a thaiföldi haditengerészet.