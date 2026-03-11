Találat ért egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban, három matróz eltűnt

Ismeretlen eredetű lövedékek találtak el egy thaiföldi teherhajót a Hormuzi-szorosban, a legénység húsz tagját sikerült kimenekíteni, de három ember eltűnt – jelentette be szerdán a thaiföldi közlekedési minisztérium.
A legénység húsz tagja mentőcsónakkal tudta elhagyni a hajót, őket az ománi haditengerészet mentette meg és szállította Haszab városba.
A tárca tájékoztatása szerint robbanás történt a hajó tatjában, és tűz ütött ki a motortérben, ahol a három eltűnt matróz tartózkodott.
A Precious Shipping tengeri szállítmányozási vállalat Mayuree Naree nevű hajója az Egyesült Arab Emírségekből indult útnak szerda hajnalban, és a délelőtti órákban érte a támadás a Hormuzi-szorosban. Az eset körülményeit vizsgálják – közölte a thaiföldi haditengerészet.Négy ember megsérült, miután drónok zuhantak le a dubaji repülőtér közelébenDonald Trump: Irán mindent elveszített, nagyon hamar véget érhet a konfliktusAbbász Aragcsi: Irán addig fog harcolni az Egyesült Államok és Izrael ellen, ameddig szükséges