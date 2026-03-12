Minden jel szerint az amerikaiak felelősek az iráni lányiskolára mért halálos csapásért, Donald Trump inkább hárít

Irán;Egyesült Államok;iskola;légicsapás;Donald Trump;háború Iránban;

2026-03-12 06:46:00 CET

Az amerikai elnök szerint Tomahawk rakétákat az Egyesült Államokon kívül más országok is használnak, és amúgy is, ő egyszerűen nem tud eleget erről az ügyről.

Az előzetes Pentagon-jelentés szerint az amerikaiaké a felelősség azért, hogy a háború első napján rakétatalálat érte a dél-iráni város, Minab lányiskoláját – szellőztette meg a forrásaira és a becsapódásról készült videókra hivatkozva a The New York Times. Bár az amerikaiak célpontja nyilvánvalóan az iráni Forradalmi Gárda a lányiskolától mindössze 60 méterre fekvő haditengerészeti támaszpontja volt, Tomahawk-rakéták mindkét épületet eltalálták. Az incidensben 175 ember vesztette életét.

Annak ellenére, hogy az amerikai védelmi minisztérium állapította meg az ügyben az Egyesült Államok felelősségét, Donald Trump amerikai elnök hárítottegy újságírói kérdésre egyenesen azt állítva, hogy Irán a saját bázisát vette célba és találta el a Sadzsarah Tajjiba lányiskola épületét is. Az amerikai elnök – írja a The Independent – tényként beszélt arról is, hogy az iráni hadsereg rendelkezik Tomahawk rakétákkal, ami nem igaz, Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni háborújában az Egyesült Államok az egyetlen résztvevő, amely képes Tomahawk‑rakétát indítani.

– A Tomahawk, mely az egyik legerősebb fegyver, más országok által is használt és értékesített eszköz – szögezte le Trump, és hozzátette, akár Iránról, akár valaki másról van szó, másnak is eladják azt. Végül közölte, megvárja, mit állapít meg a Pentagon vizsgálata. – Egyszerűen nem tudok róla eleget – reagált egy másik újságíró kérdésére.

Demokrata politikusok éles kritikákat fogalmaztak meg az elhangzottakkal kapcsolatban. Chuck Schumer szenátusi demokrata frakcióvezető az amerikai elnök szavait hazugságnak nevezte, és kiemelte, Donald Trump „ismét azt mondja, ami épp az eszébe jut, függetlenül attól, hogy mi az igazság. Chris Van Hollen, Maryland állam demokrata szenátora pedig úgy vélte, Donald Trump és Pete Hegseth hadügyminiszter felelős 175 ember, többségükben gyermekek meggyilkolásáért. Felelősségre kell vonni őket – jelentette ki a politikus.

A dél-iráni Minab város egyik lányiskoláját február 28-án, az izraeli-amerikai támadás első napján érte légicsapás, a helyi hatóságok korábbi közlése szerint a támadásban diáklányok mellett szülők és tanárok is életüket vesztették. A perzsa országban hat napon át, szombattól péntekig tart egy munkahét, péntek az egyedüli munkaszüneti nap, ami azt jelentette, hogy a lányiskolában a diákok éppen órán ültek, amikor jöttek a Tomahawk rakéták.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter múlt hétfőn hangsúlyozta, hogy az amerikai egységek „nem vennének egy iskolát szándékosan célba”, az izraeli hadsereg pedig azt közölte, Izraelnek nincs tudomása arról, hogy légiereje vagy az amerikai erők bármilyen műveletet végrehajtottak volna Iránnak abban a körzetében, ahol iráni közlés szerint a csapás történt. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a légitámadás kivizsgálására szólított fel.