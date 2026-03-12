Gulyás Gergely elítéli az újságírókat érő erőszakot, azt pedig nem látja, választás előtt egy hónappal mi értelme a zárt fórumoknak

A Telex két újságíróját Csákberény polgármester kilökdöste egy eseményről – Gulyás Gergely a portál kérdésére elmondta, minden erőszakos fellépést elítélendőnek tart. Sajnálatos, hogy az újságírók közt a szakmai szolidaritás megszűnt – jegyezte meg, és közölte, arról nem szólt a sajtó, amikor a Hír TV újságírójával történt ilyen.Feljelentést tett a Telex, miután a csákberényi polgármester kilökte a lap újságírónőit Semjén Zsolt fórumáról
Hozzátette, választás előtt egy hónappal a zárt fórumoknak ő nem látja értelmét. Orbán Viktor nyilvános fórumairól közölte, hivatalban lévő miniszterelnök vagy kancellár esetén általános gyakorlat a színpad mögött egy részt kordonnal körülvenni. Ezek egyébként technikai kérdések, de ha valaki oda akar menni az eseményre, az bemehet.
Szerintem nincs szavazati joga – monda arra a kérdésre, kit támogat az orosz elnök a választáson. Közölte, Ukrajna nyíltan, direkt módon és vállaltan beavatkozik a megméretésbe. Bizonyára volt olyan, hogy Oroszország be akart avatkozni más országok választásaiba – vélekedett.Fontos terep lett Magyarország a Putyin-rezsimnek, a Fidesz igyekszik terelni a figyelmetVlagyimir Putyin: A magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbán ViktortNem jött jól Vlagyimir Putyin dicsérete Orbán Viktornak, de elképzelni is nehéz, mivel próbálkozhatnak még az oroszok Magyarországon
Az orosz elnök korábban közölte, Szlovákiának és Magyarországnak Oroszország továbbra is szállítani fog, feltéve, hogy tartják magukat ahhoz a politikájukhoz, amelyet jelenleg is képviselnek – erről a miniszter közölte, ha ez így van, a Tisza Párt és a DK esetében a kereslet és kínálat találkozna, mert ők nem is akarnak vásárolni.