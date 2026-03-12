Gulyás Gergely elítéli az újságírókat érő erőszakot, azt pedig nem látja, választás előtt egy hónappal mi értelme a zárt fórumoknak

kormányinfó;

2026-03-12 11:32:00 CET

A Telex két újságíróját Csákberény polgármester kilökdöste egy eseményről – Gulyás Gergely a portál kérdésére elmondta, minden erőszakos fellépést elítélendőnek tart. Sajnálatos, hogy az újságírók közt a szakmai szolidaritás megszűnt – jegyezte meg, és közölte, arról nem szólt a sajtó, amikor a Hír TV újságírójával történt ilyen.

Hozzátette, választás előtt egy hónappal a zárt fórumoknak ő nem látja értelmét. Orbán Viktor nyilvános fórumairól közölte, hivatalban lévő miniszterelnök vagy kancellár esetén általános gyakorlat a színpad mögött egy részt kordonnal körülvenni. Ezek egyébként technikai kérdések, de ha valaki oda akar menni az eseményre, az bemehet.

Szerintem nincs szavazati joga – monda arra a kérdésre, kit támogat az orosz elnök a választáson. Közölte, Ukrajna nyíltan, direkt módon és vállaltan beavatkozik a megméretésbe. Bizonyára volt olyan, hogy Oroszország be akart avatkozni más országok választásaiba – vélekedett.

Az orosz elnök korábban közölte, Szlovákiának és Magyarországnak Oroszország továbbra is szállítani fog, feltéve, hogy tartják magukat ahhoz a politikájukhoz, amelyet jelenleg is képviselnek – erről a miniszter közölte, ha ez így van, a Tisza Párt és a DK esetében a kereslet és kínálat találkozna, mert ők nem is akarnak vásárolni.