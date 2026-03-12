Emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával vizsgálják a belarusz rezsimet

Nemzetközi Büntetőbíróság;emberiesség elleni bűncselekmények;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;

2026-03-12 18:22:00 CET

Az ellenzék száműzetésben élő vezetője üdvözölte a fejleményeket.

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészei csütörtökön bejelentették, vizsgálatot indítottak annak feltárására, hogy követett-e el a belarusz kormány emberiesség elleni bűncselekményeket ellenzékiek kitoloncolásával - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Belarusz nem tagja az ICC-nek, de a feljelentést egy tagállam, Litvánia tette az ügyben.

Az ügyészek úgy ítélték meg, hogy a feltételezett bűncselekmények egy részét a fehérorosz hatóságok Litvánia területén követték el, így elismerték a joghatóságot.

Az ügyészek közölték: okuk van feltételezni, hogy Belarusz tettei a fehérorosz kormány jelenlegi, illetve feltételezett ellenlábasai ellen irányultak.

„Alapos indokunk van tehát feltételezni, hogy ezeket a bűncselekményeket a polgári lakosság elleni széleskörű és rendszeres támadás részeként követték el, tekintettel a kiterjedtségükre, az áldozatok számára és a cselekmények szervezett jellegére”

- tették hozzá.

Szvjatlana Cihanouszkaja, a belarusz ellenzék száműzetésben élő vezetője üdvözölte a bejelentést.

„Fehéroroszok százezrei szenvednek, és fognak szenvedni a rezsim tettei miatt. Lukasenka (Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök) politikája Belarusz szomszédait is veszélyezteti. Ez a döntés visszahozza a reményt. Győzni fog az igazságszolgáltatás, az elkövetőket felelősségre vonják és az áldozatoknak végre igazságot szolgáltatnak” - hangsúlyozta.