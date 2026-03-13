Az Irakban lezuhant amerikai katonai repülőgép hatfős legénységéből négyen meghaltak

Irak;Egyesült Államok;lezuhant gép;katonai repülőgép;amerikai hadsereg;háború Iránban;

Az amerikai Központi Parancsnokság korábbi közlése szerint nem ellenséges vagy baráti tűz okozta a balesetet, röviddel később azonban az Irán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom azt állította, hogy ők lőtték le a gépet.

A csütörtökön Irakban lezuhant amerikai katonai utántöltő repülőgép hatfős személyzetéből négyen életüket vesztették – erősítette meg az amerikai Központi Parancsnokság, számol be a BBC.

Mint arról előzőleg beszámoltunk, Irak nyugati részén lezuhant az amerikai hadsereg egyik KC-135 Stratotanker típusú légi utántöltő repülőgépe az Irán elleni Operation Epic Fury hadművelet közben. Az amerikai Központi Parancsnokság korábbi közlése szerint nem ellenséges vagy baráti tűz okozta a balesetet, és az incidensben egy másik repülőgép is érintett volt, az viszont biztonságosan landolt.

A közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (Centcom) most azt közölte, hogy a KC-135-ös lezuhanása után a mentési munkálatok folytatódnak, a baleset körülményeit pedig vizsgálják. Hozzátették, a halottak személyazonosságát 24 óráig nem hozzák nyilvánosságra, hogy előtte értesíthessék a hozzátartozókat.

Noha a Centcom korábban arról tájékoztatott, hogy a baleset baráti légtérben történt, az érintett iraki régióban Irán-párti milíciák működnek, és röviddel a hír közlése után a Teherán által támogatott Iraki Iszlám Ellenállás nevű mozgalom azt állította, hogy ők lőtték le a KC-135-ös repülőgépet.

Az Egyesült Államok számos repülőgépet küldött a Közel-Keletre, hogy részt vegyenek az Irán elleni műveletekben. A Boeing által az 1950-es és 1960-as évek elején gyártott KC-135 fontos szerepet tölt be az amerikai hadsereg légi flottájában: segítségükkel a vadászgépeket és a bombázókat a levegőben is fel lehet tölteni üzemanyaggal, így azok leszállás nélkül hajthatják végre feladataikat. A KC-135 legénysége általában legalább egy pilótából és egy másodpilótából áll, valamint további egy személyből, aki a tankolást végzi.

A csütörtöki balesettel 11-re emelkedett az amerikai hadsereg hivatalos haláleseteinek száma az Egyesült Államok és Izrael két hete Irán ellen indított háborújában, és eddig legalább négy repülőgépet vesztettek. A Reuters hírügynökség kedden arról számolt be, hogy emellett akár 150 amerikai katona is megsebesülhetett.

Az USA már több mint 6000 célpontot támadott meg a közel-keleti országban. A háború eddig több mint 2000 ember életét követelte, köztük csaknem 700-at az iráni fővárosban, Libanonban.