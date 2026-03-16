Algyő polgármestere: Nettó hazaárulásnak tartom ezt a riogatást

Orbán-kormány;Magyar Honvédség;polgármester;katonák;Algyő;riogatás;kritikus energetikai infrastruktúra;

2026-03-16 15:29:00 CET

Molnár Áron arról számolt be, hogy már a településén is megjelentek a katonák, hogy őrizzék az ott található földgáztározót. Szerinte ez egy választási kamu, ő sajnálja azokat a katonákat, akik parancsra itt bohóckodnak.

„Nettó hazaárulásnak tartom ezt a fajta riogatást. Az Orbán-kormány most már nyíltan a saját lakosait (sic!) félemlíti meg” – jelentette ki a Magyar Hangnak adott nyilatkozatában Algyő polgármestere azzal kapcsolatban, hogy alig két hete a Csongrád-Csanád megyei nagyközségben is megjelentek a magyar katonák, őrizni az ott található földgáztározót.

Molnár Áron hozzátette, őt mint településvezetőt, aki nem mellesleg a védelmi bizottság elnöke, a honvédség vagy a szakminisztérium nem értesítette arról, hogy egy, a közigazgatási területükön lévő cégnél katonai jelenlétre kell számítani. Ezt egészen elképesztőnek tartja, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nemcsak ő nem tudott az egészről, hanem a magasabb szintű védelmi bizottságok sem. Megjegyezte, közel egy héttel a katonák érkezése után kapott egy e-mailt arról, hogy jönnek.

„Ki kell mondani: ez egy választási kamu, kérem az algyőieket és mindenkit, aki találkozik ezekkel a hírekkel, hogy így is kezeljék ezt az egészet. Nagyon sajnálom a katonákat, akik parancsra itt bohóckodnak, úgy, hogy esélyük se mutatkozna, ha tényleg komoly veszélybe kerülnének ezek a létesítmények. Az, hogy itt kell lenniük biodíszletként, nekik is megalázó, és mindenkinek, aki ebben valamilyen szinten rész kell, hogy vegyen”

– fogalmazott az algyői polgármester.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor február 25-én jelentette be, hogy elrendeli a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A miniszterelnök arra hivatkozott, meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látta, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében, ám erre vonatkozó bizonyítékokat nem osztott meg a nyilvánossággal. A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek, a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drón-repülési tilalmat rendeltek el.