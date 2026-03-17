Gulyás Balázs akkorát sóhajtott, hogy Dobrev Klára plakátja eldőlt mellette

2026-03-17 20:36:00 CET

A riporter arról kérdezte az ellenzéki párt elnökét, mit szól ahhoz, hogy egyik képviselőjelöltjük, Hanek Gábor a központi kommunikációjával ellentétben nem támogatja sem Ukrajnát, sem a migrációt, korábban pedig fideszes volt.

Dobrev Klárát kérdezte a Gulyáságyú Média arról, hogy a Demokratikus egyik képviselőjelöltje, a Pest megye 8-as számú választókerületben induló Hanek Gábor korábbi életútja és egy megnyilvánulása alapján kissé kilóg a párt fősodrából.

A videó egy elég szórakoztató jelenettel kezdődik, a riporter, Gulyás Balázs bejelentkezik, majd sóhajt egyet, mire a mellette lévő Dobrev Klára-plakát lassan eldől. A riporter elmondja, hogy stábjával a héten Vecsésre látogatott, ahol arra lettek figyelmesek, hogy az Orbán Viktor választási gyűlését biztosító polgárőrök vezetőjében felismerték a DK helyi képviselőjelöltjét, Hanek Gábort, aki egy rövid beszélgetés után elismerte, hogy a jelenlegi pártja fő irányvonalával nem is ért egyet, például nem támogatja sem Ukrajnát, sem a migrációt. Azt nem gondolja, hogy a DK gátja lenne a rendszerváltásnak, abban bízik, hogy ha az ellenzéki párt valahogy átugorja az ötszázalékos parlamenti küszöböt, akkor rá tudnák kényszeríteni a Tisza Pártot arra, hogy partner legyenek, akkor is, ha a vezető ellenzéki erő minden eddigi nyilatkozata szerint hallani sem akar erről. Annak az esélyét, hogy a DK parlamenti párt maradhat, Hanek Gábor 50 százalékra tette.

Gulyás Balázs felidézte Hanek Gábor nyilatkozatát Dobrev Klárának, mint ahogy azt is, hogy a Pest megye 8-as számú választókerületében induló politikus korábban fideszes képviselőként is indult. Dobrev Klára úgy válaszolt, hogy Hanek Gábor szerinte csak félreérthetően fogalmazott, egyébként meg nem ismer egyetlen olyan európai politikust sem, aki az illegális migrációt támogatná, szerinte Magyarország nem emiatt kap büntetéseket, hanem mert leépítette például a menekültügyi szolgálatot. Azt pedig a DK elnöke természetesnek tartja, hogy a párton belül is vannak viták, egyébként meg ők „demokraták széles koalícióját” alkotják, volt momentumosok, párbeszédesek is vannak köztük.