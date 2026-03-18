Laponyi Zsolt bejelentette, hogy a Tisza Pártra fog szavazni, miután Rétvári Bence 300 nap után sem kért bocsánatot tőle

2026-03-18 21:17:00 CET

A leszerelt őrmester szerint a belügyi államtitkárnak, Pintér Sándor helyettesének fogalma sincs, milyen törést okozott.

Videüzenetet tett közzé Laponyi Zsolt leszerelt rendőr őrmester, akit azért hurcoltak meg korábban, mert megkérte Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, hogy ne használja fel pártpolitikai célokra az egyenruhás toborzóképét. A Facebook-bejegyzésben egyebek között azt tette egyértelművé, hogy a történtek után a Tisza Pártra fog szavazni.

Laponyi Zsolt azt követően vált ismertté a nyilvánosságban, hogy Facebook-posztban szólította fel az államtitkárt, ne tegye rá a rendőrségi fotójára a KDNP feliratot. A rendőrség ezt követően fegyelmi eljárást indított az őrmester ellen, és arra jutott, hogy nyilvános Facebook-bejegyzései fegyelmi vétségnek számítanak. Az indoklás szerint Laponyi Zsolt tevékenysége a rendőrség személyi állományának fegyelmét veszélyeztette, mivel nem követte a hivatalos szolgálati utat. Később minden szakmai és nyilvános megjelenéstől eltiltották, kikerült a seriffprogramból, és nem tarthatott előadást sem az Adyligeti Rendőrképzőben, sem a május végére tervezett óvodai programon. A fegyelmi eljárás eredményének ismertetése előtt Rétvári Bence Facebook-oldaláról eltávolították azt a képet, amelyen Laponyi Zsolt is látható a KDNP logójával.

A leszerelésének bejelentése után Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa címzett videóüzenetet Laponyi Zsolthoz, amelyben egyebek között elmondta, hogy az ellenzéki formáció senkit nem hagy hátra, a kormányváltás után, ha szeretne, visszatérhet a rendőrséghez.

A leszerelt őrmester most a videóüzenetében elmondta, Rétvári Bence bocsánatkérése azóta is várat magára, ami szerinte sok esetben azt eredményezte, hogy „a mundérban szolgálók bizalma csökkent” az államtitkárban. Laponyi Zsolt szerint a kért bocsánatkérés nem róla szól, hanem az állományról és annak toborzó alakjáról, akinek elhivatott célja volt az új felszerelők ösztönzése és ezáltal a kötelékben szolgálók tehermentesítése. A bocsánatkérés, mint mondta, arról is szól, hogy a Belügyminisztérium prominens személye fel tudja-e fogni, mit jelent az egyenruha becsülete, és miért nem szeretné azt a politikának adni.

„Rétvári úr! Önnek fogalma sincs, milyen törést okozott, milyen törést bennem, és milyen törést az egyenruhások önbe vetett hitében. Az eddigiek alapján nem gondolnám meglepetésnek, ha azt mondom: április 12-én a Tisza listájára és annak miskolci jelöltjére fogom leadni szavazatomat”

- közölte Laponyi Zsolt. Döntését azzal indokolta, hogy bár egy éve nehezen bízik a politikában és az abban szereplőkben, úgy gondolja, hogy „egy, a becsületesség padkájával kirakott, járható utat kell keressek”. Rétvári Bence hozzállása az egyenruhásokhoz Laponyi Zsolt szerint nem méltó, mert amíg ő róla szóló „használati utasítást” ad a rendőrségi vezetőknek, addig kihívója „segítő kart és megbecsülést nyújt” úgy, ahogy arra a hivatásosok általa is letett esküje utal.

A leszerelt őrmester feltette még a kérdést Rétvári Bencének, hogy egyrészt van-e ma rendőrhiány Magyarországon, másrészt, hogy optimálisnak tartja-e a végrehajtó állomány jelenlegi leterheltségét. Ezekkel kapcsolatban ugyanis az államtitkár szerinte eddig nem mondott igazat.