Dobrev Klárát megijeszti, hogy Magyar Péter szerint nincs baj az Alaptörvénnyel

Jakab Péter volt Jobbik-elnök, a Nép Pártján első embere januárban jelentette be, hogy a DK színeiben indul a parlamenti választáson a a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 01. számú egyéni választókerületben, vagyis Miskolcon. Most a rendezvényen arról beszélt, hogy össze kell fogni, mert szerinte az a rendszerváltás legbiztosabb módja, és reméli, hogy ezt majd a Tisza Párt is belátja. Hangsúlyozta, hogy Magyar Péter nemet mondott az összefogásra, Dobrev Klára viszont igent.Jakab Péter: Ugyanaz vagyok, aki négy éve voltam
Dobrev Klára, az ellenzéki párt elnöke szerint Orbán-kormány a szakszervezetek leépítésével kezdte a hatalomgyakorlást, így most nincs senki, aki megvédi a munkavállalókat a multinacionális cégekkel szemben, a DK viszont visszaadná a szakszervezetek szerepét. Dobrev Klára úgy véli, a svájci indexálású nyugdíj bevezetéséről és az Alaptörvény kukába dobásáról (beleértve a rabszolgatörvényt és a választójogi törvényt) is csak ők beszélnek, ezért van szükség rájuk a parlamentben. A politikust viszont kifejezetten megijeszti, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nincs baj az Alaptörvénnyel.„Orbán Viktor már az utolsó üveg baracklekvárunkat adja oda az oroszoknak a spájzban”Komló is változásra vár
Dobrev Klára szerint a kilátástalanság és a kiszolgáltatottság érzése az, ami összeköti a magyar emberek 90 százalékát, ugyanis nem veheti biztosra senki, hogy kap megfelelő ellátást, ha bajba kerül.A nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz nem vezeti ki a svájci indexálás módszerét