Tarr Béla filmjét ajánlja az Oscar-díjas Christoph Waltz

2026-03-24 15:55:00 CET

A színész az egyik legnagyobb rendezőnek tartja a januárban meghalt világhírű magyart, és óriási inspirációnak nevezte a Werckmeister harmóniákat.

Christoph Waltz színész – akit egyebek mellett a Becstelen brigantyk és a Django elszabadul című filmekből ismerhetünk – a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott egy videóban a Tarr Béla rendezte Werckmeister harmóniákról, óriási inspirációnak nevezve azt – írja a hvg.hu a Könyves Magazin nyomán. Ők szúrták ki a két Oscar-díjat is magáénak tudó a Criterion Collection YouTube-csatornáján futó videósorozatban Waltz Tarr méltatását.

Waltz a rendezőt mint „nagyszerű” alkotó vezette fel, hozzátéve, hogy sajnos nemrég elhunyt, a Werckmeister harmóniákról, illetve annak főhőséről, Valuskáról beszélve pedig azt mondta: „Egy nagyon excentrikus figuráról szól, aki újságot hord ki egy magyar városban, és van egy őrült, felkelő tömeg, amely lehetetlenné teszi a fejlődést. Óriási inspiráció, ahogyan ez a főszereplő nagyon békés, bölcs módon ellenáll, nem beszélve természetesen arról, hogy Tarr Béla a filmművészet egyik legnagyobb rendezője volt.”

A 70 éves korában idén januárban meghalt Tarr Béla munkásságát a legjelentősebb magyar művészeti elismerésekkel jutalmazták, köztük a Kossuth-díjjal és a Balázs Béla-díjjal. A Werckmeister harmóniák című filmjének alapját a tavaly irodalmi Nobel-díjat nyert Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regénye adta.