2026-03-26 19:41:00 CET

Eső, és munkaidő ellenére legalább annyian hallgatták csütörtökön Magyar Pétert Szentendrén, mint múlt héten ugyanitt Orbán Viktort. Az ellenzék vezetője az elmúlt napok titkosszolgálati botrányáról is hosszan beszélt.

„Szívem szerint senkire nem szavaznék, senki nem szólít meg, nem is értek egyet a Tiszával, de muszáj rájuk szavazni. A Fidesz lop csal és hazudik. Elég volt ebből” – mondja egy fiatal első szavazó bomber dzsekiben, hazafias jelképekkel a pólóján.

Magyar Péter csütörtök délután fél 5-kor Szentendrén, Pest 4-es számú választókerületében folytatta országjárást. A városba érve, mindenhonnan a Fidesz jelöltjének arca mosolygott ránk, volt ahol egymás mellett két óriásplakáton is szerepelt Vitályos Eszter, és noha a háttér teljesen más volt, a kormányszóvivő fotója mégis ugyanaz volt mindkettőn.

A hivatalos kezdés előtt még keringőzni lehetett volna a főtéren, olyan kevesen voltak, de pár perccel fél 5 előtt a szemerkélő, majd egyre erősebben rázendítő eső, és a munkaidő ellenére tele lett tér. Egy harmincas éveiben járó hölgy azért érkezett, mert barátaitól úgy hallotta „Magyar Péter gyűlésein jó és békés a hangulat”, kíváncsi volt, maga is átéli-e ezt a közösségi élményt. Hozzáteszi,, Orbán Viktor beszédét is meghallgatta múlt héten, de ott azt érezte, ott feszültek voltak az emberek.

Az ellenzék vezetője, kis csúszással, öt óra magasságában a színpadon állva azzal viccelődik, – Titeket nem a Fibusz hozott – céloz arra a sajtó által bemutatott jelenségre, hogy a kormányfő országjárásaira busszal szállítják a Fidesz-szavazókat. A szokásos témák mellett, mint a gyermekvédelem, az ellopott MNB vagyon, ezúttal az elmúlt napok kémfilmbe illeszkedő eseményeire is kitér. – Nem csak a Tisza ellen, az egész szabad Magyarország ellen indítottak támadást”. – lendül bele, majd hősnek nevezi azt a Szabó Bencét, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kibervédelmi osztályának főnyomozójaként, arról mesélt a Direkt36 videójában, miként próbálta befolyásolni a titkosszolgálat a Tisza-informatikusaival kapcsolatos nyomozást. A kitálaló rendőr neve hallatán a tömeg nagyobb tapsba, és üdvrivalgásba kezd, mint Magyar Péter érkezésekor. – Tartsanak ki – üzen a színpadról a hazájukat szolgáló rendőröknek is közalkalmazottaknak az ellenzék vezetője.

Bárkivel beszélünk, mindenki tudja miről is beszél az ellenzék vezetője. – Felháborító, oroszbérencek, elárulták a hazájuka” – sorjáznak a szitokszavak. De elárulják azt is, félnek tőle, hogy a kormánypárt „egy kis rásegítéssel” elintézi, ismét fölényes győzelmet arasson. – Bármit, tényleg, bármit kinézek belőlük – mondja határozattan egy ötvenes éveiben járó férfi, de fiatal barátja rögtön megjegyzi: – Ezt a sok embert már ők sem tudják lesöpörni, akkor utcára megyünk, megmutatjuk, apád faszával szórakozz – nevet. A tömegben civilként katonákat is találunk, de azt kérik, ennél többet ne írjunk, annyit mondanának csak, ők is változásra vágynak. Itt is, mint a Tisza mostani országjárásán mindenhol, a helyi jelölt is pár szóval igyekszik megszólítani az összegyűlt közönséget.

Tóthmajor Balázs, mint mondja, azért költözött családjával Szentendrére, mert édesapja is itt szolgált és most ő is szolgálni akarok. Mondandójában kitér az Európai Unióra is, mondván fiatalként boldognak érezte magát, hogy egész felnőtt életét az unióban töltheti.

– Nem gondoltuk, hogy alapvető fejlesztések hiányoznak majd ebből a régióból is.

A helyi jelölt után kicsit még visszatér a színpadra Magyar Péter, hogy lelket öntsön a közönségbe, de az esemény innen már hamar véget ér, az esőáztatta tömeg pedig gyorsan szétrebben.

Ami a körzetet illeti, Pest 4.-es választókerület is átszabdalták, több korábbi agglomerációs települést leválasztottak róla, miközben új területekkel bővült, elsősorban a Dunakanyar északi oldaláról. A kormánypártok jelöltje Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki a legutóbbi választáson magabiztos, mintegy 14 százalékpontos előnnyel tudott győzni. A Tisza Párt pedig Tóthmajor Balázs pénzügyi elemzőt indítja, aki politológiai és biztonságpolitikai háttérrel rendelkezik, valamint korábban külföldön, Skóciában is szerzett tapasztalatot. Emellett a DK színeiben itt indul Kálmán Olga. Az erőviszonyok alakulása vegyes képet mutat. Bár a teljes választókerületet tekintve korábban jelentős, 20 százalékpontot meghaladó különbség volt a kormánypártok javára, de Szentendrén a 2024-es európai parlamenti választáson a Tisza Párt már csupán 2,5 százalékpontos hátrányban volt.