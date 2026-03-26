„Szívem szerint senkire nem szavaznék, senki nem szólít meg, nem is értek egyet a Tiszával, de muszáj rájuk szavazni. A Fidesz lop csal és hazudik. Elég volt ebből” – mondja egy fiatal első szavazó bomber dzsekiben, hazafias jelképekkel a pólóján.
Magyar Péter csütörtök délután fél 5-kor Szentendrén, Pest 4-es számú választókerületében folytatta országjárást. A városba érve, mindenhonnan a Fidesz jelöltjének arca mosolygott ránk, volt ahol egymás mellett két óriásplakáton is szerepelt Vitályos Eszter, és noha a háttér teljesen más volt, a kormányszóvivő fotója mégis ugyanaz volt mindkettőn.
A hivatalos kezdés előtt még keringőzni lehetett volna a főtéren, olyan kevesen voltak, de pár perccel fél 5 előtt a szemerkélő, majd egyre erősebben rázendítő eső, és a munkaidő ellenére tele lett tér. Egy harmincas éveiben járó hölgy azért érkezett, mert barátaitól úgy hallotta „Magyar Péter gyűlésein jó és békés a hangulat", kíváncsi volt, maga is átéli-e ezt a közösségi élményt. Hozzáteszi,, Orbán Viktor beszédét is meghallgatta múlt héten, de ott azt érezte, ott feszültek voltak az emberek.
Az ellenzék vezetője, kis csúszással, öt óra magasságában a színpadon állva azzal viccelődik, – Titeket nem a Fibusz hozott – céloz arra a sajtó által bemutatott jelenségre, hogy a kormányfő országjárásaira busszal szállítják a Fidesz-szavazókat. A szokásos témák mellett, mint a gyermekvédelem, az ellopott MNB vagyon, ezúttal az elmúlt napok kémfilmbe illeszkedő eseményeire is kitér. – Nem csak a Tisza ellen, az egész szabad Magyarország ellen indítottak támadást". – lendül bele, majd hősnek nevezi azt a Szabó Bencét, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda kibervédelmi osztályának főnyomozójaként, arról mesélt a Direkt36 videójában, miként próbálta befolyásolni a titkosszolgálat a Tisza-informatikusaival kapcsolatos nyomozást. A kitálaló rendőr neve hallatán a tömeg nagyobb tapsba, és üdvrivalgásba kezd, mint Magyar Péter érkezésekor. – Tartsanak ki – üzen a színpadról a hazájukat szolgáló rendőröknek is közalkalmazottaknak az ellenzék vezetője.
Bárkivel beszélünk, mindenki tudja miről is beszél az ellenzék vezetője. – Felháborító, oroszbérencek, elárulták a hazájuka" – sorjáznak a szitokszavak. De elárulják azt is, félnek tőle, hogy a kormánypárt „egy kis rásegítéssel" elintézi, ismét fölényes győzelmet arasson. – Bármit, tényleg, bármit kinézek belőlük – mondja határozattan egy ötvenes éveiben járó férfi, de fiatal barátja rögtön megjegyzi: – Ezt a sok embert már ők sem tudják lesöpörni, akkor utcára megyünk, megmutatjuk, apád faszával szórakozz – nevet. A tömegben civilként katonákat is találunk, de azt kérik, ennél többet ne írjunk, annyit mondanának csak, ők is változásra vágynak. Itt is, mint a Tisza mostani országjárásán mindenhol, a helyi jelölt is pár szóval igyekszik megszólítani az összegyűlt közönséget.
Tóthmajor Balázs, mint mondja, azért költözött családjával Szentendrére, mert édesapja is itt szolgált és most ő is szolgálni akarok. Mondandójában kitér az Európai Unióra is, mondván fiatalként boldognak érezte magát, hogy egész felnőtt életét az unióban töltheti.
– Nem gondoltuk, hogy alapvető fejlesztések hiányoznak majd ebből a régióból is.
A helyi jelölt után kicsit még visszatér a színpadra Magyar Péter, hogy lelket öntsön a közönségbe, de az esemény innen már hamar véget ér, az esőáztatta tömeg pedig gyorsan szétrebben.
Ami a körzetet illeti, Pest 4.-es választókerület is átszabdalták, több korábbi agglomerációs települést leválasztottak róla, miközben új területekkel bővült, elsősorban a Dunakanyar északi oldaláról. A kormánypártok jelöltje Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki a legutóbbi választáson magabiztos, mintegy 14 százalékpontos előnnyel tudott győzni. A Tisza Párt pedig Tóthmajor Balázs pénzügyi elemzőt indítja, aki politológiai és biztonságpolitikai háttérrel rendelkezik, valamint korábban külföldön, Skóciában is szerzett tapasztalatot. Emellett a DK színeiben itt indul Kálmán Olga. Az erőviszonyok alakulása vegyes képet mutat. Bár a teljes választókerületet tekintve korábban jelentős, 20 százalékpontot meghaladó különbség volt a kormánypártok javára, de Szentendrén a 2024-es európai parlamenti választáson a Tisza Párt már csupán 2,5 százalékpontos hátrányban volt.