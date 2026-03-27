Orbán Viktor, azaz Don Vétó elárulta, hogy páncélautóban utazik az ukrán fenyegetés miatt

2026-03-27 15:55:00 CET

Magyarország „energetikai háborút” vív Ukrajnával, dolgoznak az áram elzárásán is, hiába a kárpátaljai magyarok járnának vele rosszul – jelentette ki a magyar miniszterelnök abban az interjúban, amelyet a Fidesz rezidens rapperének, Dopemannek adott.

Korábban még hungarocell Orbán-fejet rugdosó rajongójánál, a kiskorúak molesztálásáról és nők bántalmazásáról rappelő Pityinger Lászlónak, alias Dopemannek adott interjút Orbán Viktor.

Az erről szóló YouTube-videó kedvéért a rapper egyszerűen csak a Don Vétó néven aposztrofálta a miniszterelnököt, gratulált is neki, amiért a múlt heti EU-csúcson Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatást. A miniszterelnök szerint ez „nagyon nagy dolog volt”, ha pedig Pityinger László látta volna az EU-s politikusokat, még inkább gratulált volna.

A miniszterelnök közölte, hogy az ukránok térjenek vissza „a decemberi állapothoz”, indítsák újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken, és akkor ő is engedni fog. A finneket és a balti államokat Orbán Viktor „jawohl-államoknak” nevezte, a Robert Fico szlovák miniszterelnökről pedig azt mondta, „kivont karddal" mellé állt, Andrej Babis cseh kormányfő hallgatott, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig állítólag azt mondta, hogy senkinek nem jó, ami most történik, de érthető. – Az Európai Unióban a két legkeményebb férfi az két nő – mondta a miniszterelnök Giorgia Melonit és Mette Frederiksen dán miniszterelnököt célozva. Őt a kormányfő nemzeti alapon álló baloldalinak tartja, mivel migrációellenes, ugyanakkor „oroszellenes, borzalmas ukránpárti”, ezért nehéz vitákat kell vívni vele, de a migráció ügyében egy vonalon vannak. A franciák elegánsak voltak, a szavazás végén pedig szomorúak - állapította még meg.

Ami Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzését illeti, Pityinger László jelezte, hogy „nagyon nem szereti” ezt, ami után Orbán Viktor az őt és a családjáról szóló, orosz portálok által terjesztett kamuvideóról már úgy beszélt, mintha abban is Volodimir Zelenszkij fenyegetőzött volna, „hármas bűnt” követve el. A kormányfő nem sokkal később megjegyezte, hogy „az ukránok fenyegetése miatt” mostanában páncélautóban utazik.

A kormányfő a rappert ismételve azt állította, nem a kampány miatt tesz keresztbe Ukrajnának, hanem azért, mert „egzisztenciális” kérdésről van szó a Barátság kőolajvezeték ügyében. Azzal számol, hogy Ukrajna előbb fogy ki a pénzből, mint Magyarország a kőolajból.

A miniszterelnök kilátásba helyezte az áram elzárását is, és szemlátomást már az sem tartja vissza, hogy azt elsősorban a kárpátaljai magyarok szenvednék meg, már azon túl, hogy . Mint közölte, ez egy komplex technológiai művelet, de „dolgoznak” rajta. Pityinger Lászlóval nagy egyetértésben megállapították, hogy „energetikai háborút” vív Magyarország Ukrajnával. A kormányfő szerint Ukrajna abban reménykedik, hogy a Tisza Párt nyeri a választást és utána már soha nem is kell újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

Az iráni háború kapcsán Orbán Viktor elmondta, azt, hogy mi van Donald Trump fejében, ő sem tudja. Szerinte Trump az az ember, aki szerint a politika nem a kiszámíthatóságról, hanem a meglepetésről szól, így hogy mit miért csinál, az számára sem világos, több opció is van. Orbán Viktor szerint Európa bennmaradt az oroszokkal vívott „anyagháborúban”, és abban reménykednek, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat. Vagyis „az ukránok lehúzhatják a redőnyt (...) konyec, kampó, vége van”. Az európaiak azonban ezt még a kormányfő szerint nem vallják be.

A beszélgetésben humorizáltak kicsit az ukrán pénzszállítók elrablásán, majd a miniszterelnök megismételte, hogy a Tisza Párt ukránoktól kap informatikai szolgáltatásokat. A későbbiekben szó esett még a rezsicsökkentés védelmezéséről, méltatták egy kicsit, hogy Kína nem demokratikus ország, a kommunizmus együtt azonban pörög a gazdaság, de megtárgyalták azt is, hogy van-e esélye az egyhangú döntés eltörlésének és a többségi döntéshozás bevezetésének az EU-ban. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor arra jutott, hogy csak akkor, ha a Tisza Párt kerül kormányra, mivel a szabály megváltoztatásához is egyhangúság szükséges. A szavazati jog felfüggesztéséhez – amely a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárás vége lehet – szintén egyhangúság kellene, neki pedig van megállapodása olyan országokkal, amelyek ezt megakadályoznák.